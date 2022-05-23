Enginar çorbası tarifi: Enginar çorbası malzemeleri, pişirme süresi ve yapılışı

Zeytinyağlı veya dolma olarak tüketilen sağlık deposu enginarın çorbası da bir o kadar lezzetli oluyor. Peki, enginar çorbası nasıl yapılır? İşte, enginar çorbası tarifi.

ENGİNAR ÇORBASI TARİFİ İÇİN GEREKLİ MALZEMELER

-4 adet enginar

-1/2 adet taze sıkılmış limon suyu

-1 adet orta boy kuru soğan

-1 adet orta boy patates

-3 diş sarımsak

-3 yemek kaşığı zeytinyağı

-4 su bardağı et suyu

-1 çay kaşığı tuz

Terbiye Karışımı İçin:

-1 yemek kaşığı un

-3/4 su bardağı süt

-1 adet yumurta sarısı

Servisi İçin:

-1/4 demet dereotu

ENGİNAR ÇORBASI YAPILIŞI

1. Sap kısımlarını kesip yaprak kısımlarını aldığınız enginarları derin bir tencereye alın. Taze sıkılmış limon suyu ve üzerlerini geçecek kadar su ilavesiyle orta ateşte yumuşayana kadar haşlayın.

Sap kısımlarını kesip yaprak kısımlarını aldığınız enginarları derin bir tencereye alın. Taze sıkılmış limon suyu ve üzerlerini geçecek kadar su ilavesiyle orta ateşte yumuşayana kadar haşlayın. 2. Kabuğunu soyduğunuz kuru soğan ve sarımsakları küçük parçalar halinde yemeklik doğrayın. Patatesi iri küpler halinde kesin.

Kabuğunu soyduğunuz kuru soğan ve sarımsakları küçük parçalar halinde yemeklik doğrayın. Patatesi iri küpler halinde kesin. 3. Zeytinyağını ayrı bir tencerede kızdırın. Kuru soğan ve sarımsakları hafif bir renk alana kadar kavurun. Ardından patatesleri ekleyip karıştırın.

Zeytinyağını ayrı bir tencerede kızdırın. Kuru soğan ve sarımsakları hafif bir renk alana kadar kavurun. Ardından patatesleri ekleyip karıştırın. 4. Suyunu süzdürdüğünüz haşlanmış enginarları küçük küpler halinde kesin.

Suyunu süzdürdüğünüz haşlanmış enginarları küçük küpler halinde kesin. 5. Kavrulmakta olan sebzelere enginarları katıp 1-2 daha karıştırarak pişirin. Sıcak et suyunu katıp kısık ateşte kaynamaya bırakın.

Kavrulmakta olan sebzelere enginarları katıp 1-2 daha karıştırarak pişirin. Sıcak et suyunu katıp kısık ateşte kaynamaya bırakın. 6. Terbiye karışımı için; un, süt ve yumurta sarısını küçük bir kapta karıştırın. Kaynamakta olan sıcak et suyundan azar azar ekleyip kıvamını açın.

Terbiye karışımı için; un, süt ve yumurta sarısını küçük bir kapta karıştırın. Kaynamakta olan sıcak et suyundan azar azar ekleyip kıvamını açın. 7. Hazırladığınız terbiye karışımını çorba tenceresine azar azar ekleyip karıştırarak kısık ateşte pişirin.

Hazırladığınız terbiye karışımını çorba tenceresine azar azar ekleyip karıştırarak kısık ateşte pişirin. 8. Kıvam alan çorbayı blenderdan geçirip püre haline getirdikten sonra tuzla tatlandırın.

Kıvam alan çorbayı blenderdan geçirip püre haline getirdikten sonra tuzla tatlandırın. 9. Servis kaselerine aldığınız çorbayı dereotuyla süsledikten sonra sıcak olarak servis yapın.

ENGİNAR ÇORBASI PİŞİRME SÜRESİ: KAÇ DAKİKADA PİŞER?

Enginar çorbası tarifini hazırlama süresi 15 dakika, pişirme süresi 35 dakikadır.

ENGİNAR ÇORBASI TARİFİNİN PÜF NOKTALARI

Terbiye karışımını yumurta ve sütün kesilmemesi için çorba tenceresine azar azar ekleyin, hızlıca karıştırın.

ENGİNAR ÇORBASI PİŞİRME ÖNERİSİ

Çorbanın yapımında et suyu yerine enginarları haşladığınız limonlu suyu da kullanabilirsiniz. Kıvam alan çorbayı blenderdan geçirmeden taneli olarak da servis edebilirsiniz. Patatesin yanı sıra havuç ekleyebilir, farklı baharatlarla çorbayı tatlandırabilirsiniz.

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ÇORBALARDA UN YERİNE NE KULLANIABİLİR?

Eğer gluten alerjisi gibi bir sağlık probleminden dolayı un kullanmak istemezseniz un kavrulan çorbalarda un yerine mısır unu kullanabilirsiniz. Tadı ve kokusu bir miktar değişecektir ama asla olumsuz anlamda değil. Mısır unu çorbalara çok hoş bir aroma katar. Hatta herhangi bir sağlık probleminiz yoksa bile arada çorbalarınızda mısır unu kullanarak değişiklik yapabilirsiniz.

Bütün enginarı temizlemeye uğraşamam ben derseniz enginar çanağı da kullanabilirsiniz bu tarif için. 3-4 enginar çanağı yeterli olacaktır sanıyorum.

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