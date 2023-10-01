Erzurumspor FK, Trendyol 1. Lig 7. haftasında evinde Boluspor ile karşılaşıyor. Mutlak galibiyet için sahaya çıkacak iki takımında ligde 1 galibiyet ve 6 puanı bulunuyor. Peki, Erzurumspor FK - Boluspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? İşte maç detayları.