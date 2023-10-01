Erzurumspor FK - Boluspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?
Erzurumspor FK, Trendyol 1. Lig 7. haftasında evinde Boluspor ile karşılaşıyor. Mutlak galibiyet için sahaya çıkacak iki takımında ligde 1 galibiyet ve 6 puanı bulunuyor. Peki, Erzurumspor FK - Boluspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? İşte maç detayları.
ERZURUMSPOR FK - BOLUSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?
ERZURUMSPOR FK - BOLUSPOR MAÇ KADROSU
MUHTEMEL 11’LER
ERZURUMSPOR FK
1 Mehmet Göktuğ Bakırbaş
2 Mustafa Akbaş
22 Mustafa Yumlu
53 Orhan Ovacıklı
5 Hasan Batuhan Artarslan
8 Sefa Akgün
20 Muhammed Furkan Özhan
25 Estrela
10 Eren Tozlu
17 Mikhael Rosheuvel
77 Celal Hanalp
BOLUSPOR
1 Çağlar Şahin Akbaba
13 Naby Oulare
14 Onur Ulaş
17 Hakan Bilgiç
35 Batuhan İşçiler
6 Oğuz Kağan Güçtekin
10 Safa Kınalı
16 Guy-Michel Landel
9 Adel Bettaieb
11 Idrissa Camara
21 Joel Ngandu