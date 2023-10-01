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Erzurumspor FK - Boluspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?

Trendyol 1. Lig 7. haftasında Erzurumspor FK evinde Boluspor’u konuk ediyor. Kazım Karabekir stadyumunda oynanacak karşılaşmayı hakem Ozan Ergün yönetecek. Ligde ikinci galibiyetini almak isteyen iki takım arasında oynanan 8 maçta Erzurumspor’un 4 galibiyeti, Boluspor’un ise 1 galibiyeti bulunuyor. Ligde her iki takımında 6 puanı bulunuyor. Peki, Erzurumspor FK - Boluspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? İşte maç yayın bilgisi, maç kadrosu ve muhtemel 11’ler.

11:43 . 1/10/2023 Pazar
Yeni Şafak
Erzurumspor FK - Boluspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?

Erzurumspor FK - Boluspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?

Erzurumspor FK, Trendyol 1. Lig 7. haftasında evinde Boluspor ile karşılaşıyor. Mutlak galibiyet için sahaya çıkacak iki takımında ligde 1 galibiyet ve 6 puanı bulunuyor. Peki, Erzurumspor FK - Boluspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? İşte maç detayları.

ERZURUMSPOR FK - BOLUSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

Trendyol 1. Lig 7.haftası Erzurumspor FK - Boluspor maçı bugün saat 13.30’da başlayacak. Karşılaşma
TRT AVAZ
ve beIN SPORTS MAX 2 ekranlarından naklen yayınlanacak.

ERZURUMSPOR FK - BOLUSPOR MAÇ KADROSU

MUHTEMEL 11’LER

ERZURUMSPOR FK

1 Mehmet Göktuğ Bakırbaş

2 Mustafa Akbaş

22 Mustafa Yumlu

53 Orhan Ovacıklı

5 Hasan Batuhan Artarslan

8 Sefa Akgün

20 Muhammed Furkan Özhan

25 Estrela

10 Eren Tozlu

17 Mikhael Rosheuvel

77 Celal Hanalp

BOLUSPOR

1 Çağlar Şahin Akbaba

13 Naby Oulare

14 Onur Ulaş

17 Hakan Bilgiç

35 Batuhan İşçiler

6 Oğuz Kağan Güçtekin

10 Safa Kınalı

16 Guy-Michel Landel

9 Adel Bettaieb

11 Idrissa Camara

21 Joel Ngandu

ERZURUMSPOR FK - BOLUSPOR CANLI SKOR

TRENDYOL 1. LİG PUAN DURUMU

TRENDYOL 1. LİG 7. HAFTA MAÇ SONUÇLARI

TRENDYOL 1. LİG GOL KRALLIĞI




#Erzurumspor FK
#Boluspor
#Trendyol 1. Lig
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