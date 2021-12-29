Özgün Esenyurttaki yangın söndürüldü mü? Yaralı var mı?
ÖZGÜN HABERLER

Esenyurt'taki yangın söndürüldü mü? Yaralı var mı?

Esenyurt'ta 18 katlı binanın üst katlarında yangın çıktı. Yoğun duman nedeniyle bazı dairelerdekiler mahsur kaldı. Paniğe neden olan yangında son durum merak ediliyor. Esenyurt'taki yangın söndürüldü mü? Esenyurt'taki yangında yaralı ölü var mı? İşte konuya ilişkin son bilgiler..

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Yeni Şafak
Esenyurttaki yangın söndürüldü mü? Yaralı var mı?
esenyurt yangın

Esenyurt'ta bulunan 18 katlı rezidansta bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Esenyurt'ta site içindeki 19 katlı bir apartmanda çıkan yangının neden olduğu yoğun duman sebebiyle evlerinde mahsur kalan 10 kişi, itfaiye ekiplerince tahliye edildi.

ESENYURT'TAKİ YANGIN SÖNDÜRÜLDÜ MÜ?

Esenyurt'ta Piri Reis Mahallesi 2268. Sokak'ta bulunan bir sitedeki 19 katlı bir binanın elektrik panosunda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kısa zamanda olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek söndürdü.

Binayı kaplayan dumanlar nedeniyle 10 kişi evlerinde mahsur kaldı. Apartman sakinleri, rahat nefes alabilmek ve dumandan etkilenmemek için evlerinin balkonuna çıktı.

KAYMAKAM KARAGÜL'ÜN AÇIKLAMASI

Esenyurt Kaymakamı Vural Karagül, gazetecilere yaptığı açıklamada, sitede meydana gelen yangının söndürüldüğünü söyledi.

Niğdede film gibi olay

Niğde'de film gibi olay

Kaleyi gezen kadın definecilerin üzerine düştü.
14 ayda 7nci oldu

14 ayda 7'nci oldu

Avcılar'da balkon çöktü: Bina mühürlendi, ev sahibi yaralı
Tipik bir fitne siyaseti

Ömer Çelik'ten Kılıçdaroğlu'nun 'dinleniyoruz' iddialarına cevap.

​Albayrak Grubu'nun geleneksel “Albayrak Hat Takvimi Sergisi” sanatseverlerle buluştu.

'Algı operasyonlarıyla karşı karşıyayız'

'Algı operasyonlarıyla karşı karşıyayız'

​Bakan Kurum: Milletimize hayrı dokunacak her işte belediyelerimizin yanındayız

​Sovyetler'in çöküşünden bu yana bir ilk.

Ülkemizde yaşayan ve farklı özelliklere sahip köpek ırkları.

Gara'da 9 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Pirinkayalar Tüneli'ni hizmete açtı.

​300 TL'ye mal oldu anahtarsız ve şoförsüz gidiyor...
Acı tesadüf

Acı tesadüf

Kaza yerinden geçerken fark etti.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.