Esenyurt'taki yangın söndürüldü mü? Yaralı var mı? Esenyurt'ta 18 katlı binanın üst katlarında yangın çıktı. Yoğun duman nedeniyle bazı dairelerdekiler mahsur kaldı. Paniğe neden olan yangında son durum merak ediliyor. Esenyurt'taki yangın söndürüldü mü? Esenyurt'taki yangında yaralı ölü var mı? İşte konuya ilişkin son bilgiler..

Abone Ol