Esenyurt'taki yangın söndürüldü mü? Yaralı var mı?

Esenyurt'ta bulunan 18 katlı rezidansta bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Esenyurt'ta site içindeki 19 katlı bir apartmanda çıkan yangının neden olduğu yoğun duman sebebiyle evlerinde mahsur kalan 10 kişi, itfaiye ekiplerince tahliye edildi.
ESENYURT'TAKİ YANGIN SÖNDÜRÜLDÜ MÜ?
Esenyurt'ta Piri Reis Mahallesi 2268. Sokak'ta bulunan bir sitedeki 19 katlı bir binanın elektrik panosunda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Kısa zamanda olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek söndürdü.
Binayı kaplayan dumanlar nedeniyle 10 kişi evlerinde mahsur kaldı. Apartman sakinleri, rahat nefes alabilmek ve dumandan etkilenmemek için evlerinin balkonuna çıktı.
KAYMAKAM KARAGÜL'ÜN AÇIKLAMASI
Esenyurt Kaymakamı Vural Karagül, gazetecilere yaptığı açıklamada, sitede meydana gelen yangının söndürüldüğünü söyledi.