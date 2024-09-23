EDISYON:
tr
TR
en
EN
ar
AR
fr
FR
ru
RU
ur
UR
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Özgün
Özgün Haberler
Eski tip ehliyet yenileme ne zaman son?

Eski tip ehliyet yenileme ne zaman son?

16:5623/09/2024, Pazartesi
Yeni Şafak
Sonraki haber
Ehliyet Yenileme Ücreti Ne Kadar, Gerekli Belgeleri Neler?
Ehliyet Yenileme Ücreti Ne Kadar, Gerekli Belgeleri Neler?

Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü, 1 Ocak 2016'dan önce düzenlenen eski sürücü belgelerinin yenilenmesi için son tarihin 31 Aralık 2024 olduğunu duyurdu. Bu tarihe kadar eski tip ehliyet sahipleri yeni tip ehliyetlere geçiş yapmaları gerekiyor. Peki ehliyet yenileme nasıl yapılır, eski sürücü belgesi yenileme ücreti ne kadar, ehliyet değiştirmek için istenen belgeler neler?

Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, 1 Ocak 2016'dan önce düzenlenen ehliyetlerin yenilenmesi için son tarihin 31 Aralık 2024 olduğu, bu tarihten sonra eski sürücü belgelerinin geçersiz olacağı ve değiştirilmesinin normal harç tarifesi üzerinden yapılacağı belirtildi.

Yeni ehliyet başvurusu için istenen belgeler neler

Tüm nüfus müdürlüklerinden gerçekleştirilebilecek sürücü belgesi başvurusu için sağlık raporu, bir adet biyometrik fotoğraf ve 15 lira yenileme ücreti istendiği ifade edildi.

Ehliyet Randevusu Nasıl Alınır?

Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Alo 199 Çağrı merkezinden ya da randevu.nvi.gov.tr web portalı üzerindeki sürücü belgesi Randevu Sisteminden randevu alınarak yapılmaktadır.

Sürücü Belgesi Başvurusu Nereye Yapılır?

Sürücü belgesi başvurusu, Genel Müdürlük web portalı üzerinden ya da Çağrı Merkezi aracılığıyla randevu alınarak veya randevusuz olarak nüfus müdürlüklerine yapılır.,

Sürücü Belgesi Harç, Değerli Kağıt ve Vakıf Ücretleri Nasıl Öğrenebilirim?

https://randevu.nvi.gov.tr/pages/applicationprices web adresinde "Sürücü Belgesi Harç, Değerli Kağıt ve Vakıf Ücretleri" başlığından öğrenebilirsiniz.​

Yeni Tip Sürücü Belgesinin Özellikleri Nelerdir?

Polikarbon üzerine lazer baskılı olup, yeni tip sürücü belgesi polikarbon yapısı nedeni ile eski tip sürücü belgelerine göre daha dayanıklı ve uzun ömürlüdür.

Yeni Tip Sürücü Belgesi Ne Zaman Verilmeye Başlandı?

01.01.2016 tarihi itibariyle yeni tip sürücü belgesi düzenlenmeye başlanmıştır.

Eski Tip Sürücü Belgesini Ne Zamana Kadar Değiştirmeliyim?

31.12.2024 tarihine kadar değiştirmeniz gerekmektedir.

Eski Tip Sürücü Belgesi İle Yeni Tip Sürücü Belgesi Arasındaki Fark Nedir?

​En az İlkokul düzeyinde eğitim almış olmaları gerekir.

Sürücü Belgesinin Süresini Uzatabilir miyim?

Sürücü belgelerinde yeni bir sağlık raporu ibrazı ile sağlık raporunun tarihi esas alınarak süre uzatılabilir.



#Eski ehliyet belgesi yenileme
#Ehliyet Yenileme Ücreti
#Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü

Günün en önemli haberlerini e-posta olarak almak için tıklayın. Buradan üye olun.

Üye olarak Albayrak Medya Grubu sitelerinden elektronik iletişime izin vermiş ve Kullanım Koşullarını ve Gizlilik Pollitikasını kabul etmiş olursunuz.

15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi
Gzt
Z Raporu
Ketebe
Derin Tarih
Skyroad
Arkitekt
Post Öykü

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
DİNİ GÜNLER 2025 TAKVİMİ: Üç aylar, ramazan ayı, kandil geceleri ne zaman, hangi gün?