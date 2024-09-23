Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, 1 Ocak 2016'dan önce düzenlenen ehliyetlerin yenilenmesi için son tarihin 31 Aralık 2024 olduğu, bu tarihten sonra eski sürücü belgelerinin geçersiz olacağı ve değiştirilmesinin normal harç tarifesi üzerinden yapılacağı belirtildi.

Yeni ehliyet başvurusu için istenen belgeler neler

Tüm nüfus müdürlüklerinden gerçekleştirilebilecek sürücü belgesi başvurusu için sağlık raporu, bir adet biyometrik fotoğraf ve 15 lira yenileme ücreti istendiği ifade edildi.

Ehliyet Randevusu Nasıl Alınır?

Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Alo 199 Çağrı merkezinden ya da randevu.nvi.gov.tr web portalı üzerindeki sürücü belgesi Randevu Sisteminden randevu alınarak yapılmaktadır.

Sürücü Belgesi Başvurusu Nereye Yapılır?

Sürücü belgesi başvurusu, Genel Müdürlük web portalı üzerinden ya da Çağrı Merkezi aracılığıyla randevu alınarak veya randevusuz olarak nüfus müdürlüklerine yapılır.,

Sürücü Belgesi Harç, Değerli Kağıt ve Vakıf Ücretleri Nasıl Öğrenebilirim?

https://randevu.nvi.gov.tr/pages/applicationprices web adresinde "Sürücü Belgesi Harç, Değerli Kağıt ve Vakıf Ücretleri" başlığından öğrenebilirsiniz.​

Yeni Tip Sürücü Belgesinin Özellikleri Nelerdir?

Polikarbon üzerine lazer baskılı olup, yeni tip sürücü belgesi polikarbon yapısı nedeni ile eski tip sürücü belgelerine göre daha dayanıklı ve uzun ömürlüdür.

Yeni Tip Sürücü Belgesi Ne Zaman Verilmeye Başlandı?

01.01.2016 tarihi itibariyle yeni tip sürücü belgesi düzenlenmeye başlanmıştır.

Eski Tip Sürücü Belgesini Ne Zamana Kadar Değiştirmeliyim?

31.12.2024 tarihine kadar değiştirmeniz gerekmektedir.

Eski Tip Sürücü Belgesi İle Yeni Tip Sürücü Belgesi Arasındaki Fark Nedir?

​En az İlkokul düzeyinde eğitim almış olmaları gerekir.

Sürücü Belgesinin Süresini Uzatabilir miyim?

Sürücü belgelerinde yeni bir sağlık raporu ibrazı ile sağlık raporunun tarihi esas alınarak süre uzatılabilir.







