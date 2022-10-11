Özgün Esnaf kredi ve destek paketi nedir, kimlere verilecek? Esnaf kredi paketi detaylarını Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu
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Esnaf kredi ve destek paketi nedir, kimlere verilecek? Esnaf kredi paketi detaylarını Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Kabine Toplantısı sonrası 100 milyar liralık dev kredi paketini açıkladı. Enflasyonla mücadele kapsamında bir süredir vatandaşlara çeşitli destekler sağlanıyordu. Kabinede Esnaf kredisi, destek paketi gibi konuların gündeme geldi ve detayların Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından duyuruldu. Peki, esnaf kredi ve destek paketi nedir, kimlere verilecek, başvuru ne zaman yapılacak, şartları nelerdir?

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Esnaf destek paketi içinde neler var ve esnaf kredisi ne kadar, Halkbank esnaf kredisi faiz oranı yüzde kaç?
Esnaf kredi paketi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında gerçekleşen 10 Ekim tarihli Kabine'den esnafa yeni kredi kampanyası müjdesi çıktı. Esnaf kredisi, sicil affı ve destek paketi ile ilgili gözler kabine toplantısına çevrilmişti. Esnaf kredisinin detayları netleşti.

ESNAFA KREDİ DESTEĞİ NE KADAR?

Esnafımız için 60 ay vade ile yüzde 7 buçuk faiz oranıyla Halkbank vasıtasıyla 100 milyar liralık yeni kredi paketi başlatıyoruz. Kredi üst limitlerini 350 bin liradan 500 bin liraya iş yeri edindirme ve taşıt kredisi limitlerini de 1 milyon liradan 1 buçuk milyon liraya yükseltiyoruz. Genç girişimcilerimizin 0 faizli kredi limitini 100 bin liradan 300 bin liraya yükseltirken yaş sınırını da 30'dan 35'e çıkartıyoruz. Halkbank'tan kredi kullanıp da takibe düşen esnaflarımıza borcunu tasfiye imkanı sağlayacağız

ESNAFA KREDİ VE DESTEK PAKETİ FAİZ ORANI YÜZDE KAÇ?

TRT Haber'e göre hazırlanan yeni paketle Halkbank aracılığıyla verilecek kredinin üst limiti 500 bin TL olacak. Faiz oranı ise yüzde 7,5'e düşecek.

BAKAN NEBATİ YÜKSELTİLECEĞİNİ AÇIKLADI

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, "Cumhuriyetimizin 100’üncü yılında esnaf ve sanatkarlarımıza toplam 100 milyar lira tutarında kredi kullandıracağız" dedi. Ayrıca Bakan Nebati, "Kredilerin şahıs üst limitlerini de 500 bin liraya yükseltiyoruz. Buna ek olarak, İş yeri Edindirme ve Taşıt Kredi limitini de 1,5 milyon liraya yükseltiyoruz" açıklamasında bulundu.

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, esnafın finansman ihtiyacını karşılamak için yeni Kredi paketini Twitter hesabından açıkladı.

Esnafa desteklerin devam edeceğini duyuran Bakan Nebati, "Bu ülke, Esnaf kültürünün temelleri üzerinde yükselen, girişimci yapısını her zaman koruyacak. Esnafımıza desteğimiz her daim sürdü ve her daim sürecek. Ekonomi politikamızın temelini ’üretim’ oluşturuyor. Bu memleket için üreteni desteklemek temel hedefimizdir. Bu kapsamda, Cumhuriyetimizin 100’üncü yılında esnaf ve sanatkarlarımıza toplam 100 milyar lira tutarında kredi kullandıracağız. Esnafımızın hizmetine sunulacak krediler, 60 ay vadeye kadar uygun taksitlerle ve yüzde 7,5 faiz oranı ile kullandırılacaktır. Kredilerin şahıs üst limitlerini de 500 bin liraya yükseltiyoruz. Buna ek olarak, İş yeri Edindirme ve Taşıt Kredi limitini de 1,5 milyon liraya yükseltiyoruz" açıklamasında bulundu.

Esnafa 100 milyar lira: 60 ay vadeli kredi
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