Etimek tatlısı tarifi: Etimek tatlısı malzemeleri, kalorisi, pişirme süresi ve yapılışı

Kendisine hayran bıraktıracak tatlılardan olan etimek tatlısını, tarifinde yer alan malzemelerle pratik bir şekilde hazırlayabilirsiniz. İşte, eşsiz lezzetiyle etimek tatlı tarifi...

ETİMEK TATLISI NASIL YAPILIR? ADIM ADIM ETİMEK TATLISI TARİFİ

Ekmek tatlısı etimek ile yapılan bir tatlıdır. Öncelikle etimekleri uygun bir borcama herhangi bir boşluk kalmayacak şekilde dizmek gerekir. İlk olarak şerbeti kaynatılır ve dinlenmesi için bir kenara koyulur. Yaklaşık 10-15 dakika dinlenmiş olan şerbeti etimeklerin üzerine dökmek ve etimeklerin yumuşamasını sağlamak gerekir. Sonrasında etimekler şerbeti iyice çekerken muhallebiyi yapmaya başlanır. Muhallebi için süt, un, toz şeker ve nişastayı karıştırılır ve kıvam alana kadar karıştırmaya devam edilir.

Muhallebi kaynamaya başladıktan sonra içerisinde vanilya ve yağ da ekleyerek karıştırmaya devam edilir. Piştikten sonra kısa bir süre dinlendirilir ve çok fazla soğumadan şerbetlenmiş olan etimeklerin üzerine dökülür. Muhallebi düzeltilerek tatlı dolaba konulur ve soğumaya bırakılır. Tatlı soğuduktan sonra üzerine isteğe göre krem şanti ya da fındık, fıstık gibi kuruyemişler koyulabilir.

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Ekmek tatlısı soğuduktan sonra isteğe göre üzerine krem şanti sürebilirsiniz veya ceviz, fındık ve fıstık ile lezzetlendirebilirsiniz.

ETİMEK TATLISI MALZEMELERİ

-8 dilim tuzsuz etimek

Şerbeti için:

-1 su bardağı toz şeker

-1,5 su bardağı su

Muhallebisi için:

-3 su bardağı süt

-4 yemek kaşığı toz şeker

-3 yemek kaşığı un

-1 yemek kaşığı mısır nişastası

-1 çay kaşığı vanilya özütü

Üzeri için:

-1 paket toz krem şanti

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-1 su bardağı soğuk süt

-1/2 tatlı kaşığı tarçın

ETİMEK TATLISI YAPILIŞI

1. Tatlının şerbeti için; toz şeker ve suyu küçük bir sos tenceresinde kaynatın. Şurup kıvamını alan şerbeti, oda sıcaklığında ılınması için bekletin.

2. Tuzsuz etimekleri, dikdörtgen bir kaba tek sıra halinde dizin. Ilınan şerbet karışımıyla etimekleri ıslatıp şerbeti çekmesi için bekletin.

3. Tatlının muhallebisi için; süt, toz şeker, un, mısır nişastası ve vanilya özütünü bir tencereye alıp metal bir çırpıcı yardımıyla karıştırdıktan sonra ocağa alın.

4. Kısık ateşte koyulaşana kadar sürekli karıştırarak pişirin. Ocaktan aldıktan sonra muhallebiyi pürüzsüz bir kıvam alması için blenderdan geçirin.

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5. Şerbetini çeken etimeklerin üzerine hazırladığınız muhallebiyi dökün.

6. Soğuması ve kabuk bağlaması için buzdolabında bekletin.

7. Toz krem şantiyi soğuk sütle çırpıp koyu bir krema hazırlayın.

8. Toz krem şantiyi soğuk sütle çırpıp koyu bir krema hazırlayın.

9. Kabuk bağlayıp soğuyan muhallebi katı üzerine krem şantiyi yayıp soğuması için buzdolabında bekletin.

10. Üzerine tarçın döküp servis edin.

**Afiyet olsun.

ETİMEK TATLI TARİFİNİN PİŞME SÜRESİ: KAÇ DAKİKADA PİŞİYOR?

8 dilimlik etimek tatlısının hazırlama süresi 30 dakika; pişirme süresi 40 dakikadır.

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ETİMEK TATLISI KAÇ KALORİDİR?

Etimek tatlısının 1 porsiyonu için kalorisi 226/kcal'dir.

ETİMEK TATLISININ BESİN DEĞERİ

1 dilim için;

6 gram protein

40 gram karbonhidrat

7 gram yağ

*Uzman diyetisyenler tarafından hazırlanmıştır.

ETİMEK TATLISI TARİFİ ZORLUK SEVİYESİ NEDİR?

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BİSKÜVİLİ PASTA YAPIMININ PÜF NOKTALARI

Muhallebi katını buzdolabında soğuttuktan sonra krem şantiyi tatlının üzerine yaymaya dikkat edin.Tatlıyı uzun süre buzdolabında bekletirseniz daha kolay ve pürüzsüz bir şekilde dilimlenecektir.

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