Etli nohut yemeği tarifi: Etli nohut yemeği malzemeleri, pişirme süresi ve yapılışı

Akşamdan nohutları ayıklayıp suda bekletin. Çünkü nefis bir etli nohut yemeği tarifi hazırladık. İşte, muhteşem etli nohut yemeği yapılışı.
ETLİ NOHUT YEMEĞİ TARİFİ İÇİN GEREKLİ MALZEMELER
- -1 adet soğan
- -1,5 su bardağı haşlanmış nohut
- -350 gram dana kuşbaşı eti
- -1,5 yemek kaşığı biber salçası
- -1 adet limonun suyu
- -4 yemek kaşığı zeytinyağı
- -3 su bardağı su
- -1 tatlı kaşığı karabiber
- -1 çay kaşığı toz kırmızı biber
- -1 çay kaşığı tuz
- -1 çay kaşığı kimyon
ETLİ NOHUT YEMEĞİ YAPILIŞI
- 1. Bir tencerenin içerisine zeytinyağı, küp küp doğranmış soğan, salça ve etleri alın. Güzelce kavurun.
- 2. Ardından üzerine su ekleyin ve orta ateşte kapağı kapalı bir biçimde etler yumuşayana kadar pişmeye bırakın.
- 3. Etler yumuşayınca içerisine limon suyu, tuz, baharatlar ve nohutları ilave ederek birkaç taşım daha kaynatın.
- 4. Tencereyi ocaktan alın. Etli nohut yemeğinizi sıcak sıcak servis edin.
- *Afiyetler olsun.
ETLİ NOHUT YEMEĞİ TARİFİNİN PİŞİRME SÜRESİ: KAÇ DAKİKADA PİŞER?
Etli nohut yemeği tarifini hazırlama süresi 5 dakika, pişirme süresi 30 dakikadır.
ETLİ NOHUT YEMEĞİ KALORİSİ
Etli nohut yemeğinin kalori değeri 222/kcal'dir.
ETLİ NOHUT TARİFİNİN PÜF NOKTASI
Nohutunuzu bir gece önceden ıslatıp ertesi gün hafif yumuşayana kadar haşlayın. Eğer haşlanmış nohutunuz yoksa konserve nohut kullanarak da tarifimizi deneyebilirsiniz.