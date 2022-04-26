Güneydoğu'dan gelen eşsiz lezzet: Etsiz çiğ köfte

Baharatların bakteriler üzerinde yüzde yüz etkisini açıklayan bilimsel araştırmaların şifası etsiz çiğ köfte nasıl yapılır? İşte, etsiz çiğ köfte tarifi ve yapılışına dair tüm detaylar.

ETSİZ ÇİĞ KÖFTE TARİFİ İÇİN GEREKLİ MALZEMELER

-2,5 su bardağı esmer bulgur

-1,5 su bardağı sıcak su

-1 çay bardağı isot

-1 çay bardağı zeytinyağı

-3 yemek kaşığı tatlı toz kırmızı biber

-3 yemek kaşığı domates salçası

-5 yemek kaşığı nar ekşisi

-1 çay kaşığı tuz

-1 adet soğan

-1 adet limon suyu





ETSİZ ÇİĞ KÖFTE YAPILIŞI

1. Bulguru derince bir kaba alın ve üstüne 1,5 bardak sıcak suyu gezdirin. Üstünü kapatıp 10 dakika beklemeye alın.

2. Bulgur kabarırken soğanı robottan çekin ve tel bir süzgeçte bastırarak suyunu sıkın.

3. İsotu da bir kaseye alın ve üstüne sıcak su ekleyip 5 dakika kadar beklemeye alın.

4. Bulgur kabardıktan sonra, mutfak robotuna kabarmış bulguru alın ve üstüne, robottan çektiğiniz kuru soğanı, ıslanmış isotu (suyuyla birlikte), limon suyunu, nar ekşisini, zeytinyağını, tuzu , salçayı ve kırmızı biberi ekleyip, robottan ara ara durdurarak 10 dakika kadar çekin.

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5. Sonra bir kaba alın ve elinize birkaç dakika daha yoğurup şekillendirin.

6. Bolca marul, domates ve limonla servis edin.

**Afiyetler olsun!

ETSİZ ÇİĞ KÖFTE PİŞİRME SÜRESİ: KAÇ DAKİKADA PİŞER?

Etsiz çiğ köfte tarifinin hazırlama süresi 10 dakika, pişirme süresi 0 dakikadır.

ETSİZ ÇİĞ KÖFTENİN KALORİ DEĞERİ

Etsiz çiğ köfte tarifinin kalori değeri 265/kcal'dir.

ETSİZ ÇİĞ KÖFTE TARİFİNİN PÜF NOKTASI

Robottan geçirirken tüm malzemelerin birbiriyle harmanlanması için robotunuzu ara ara durdurup bıçaklara yapışan malzemeleri temizleyerek çalıştırmaya devam edin. Kıvamı çok koyu olursa zeytinyağı ilave edebilirsiniz. Acılık ve ekşilik seviyesini de damak zevkine göre ayarlayabilirsiniz.

ETSİZ ÇİĞ KÖFTE TARİFİ İÇİN SERVİS ÖNERİSİ

Yanında marul, maydanoz gibi yeşillikler, söğüş salatalık, domates, turşu ile servis edebilirsiniz.

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ETLİ ÇİĞ KÖFTE TARİFİ;

Çiğ köfte her ne kadar etsiz haliyle daha sık yapılsa da orijinali et ile yapılır. Özellikle sıra gecelerinin vazgeçilmez lezzetlerinden olan, biraz uğraştırsa da lezzeti çok güzel olan etli çiğ köfteyi evde yapmayı sizler de çok seveceksiniz.

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