UEFA Şampiyonlar Ligi’nde gruplarda 2. hafta maçları başladı. Dün akşam temsilcimiz Galatasaray deplasmanda Manchester United’ı 3-2 mağlup etti. A grubunun diğer maçında Kopenhag ve Bayern Münih karşı karşıya geldi ve Bayern maçtan 2-1 galip ayrıldı. Gecenin diğer karşılaşmalarında Arsenal, Real Madrid, Inter ve Napoli gibi önemli takımlar gruplarda 2. maçlarını tamamladı. UEFA Şampiyonlar Ligi 3 ekim maç özetlerine, gecenin toplu sonuçlarına ve güncel puan durumlarına haberimizden ulaşabilirsiniz.