2032 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2032), Türkiye ve İtalya’nın ev sahipliğinde düzenlenecek. UEFA’nın, İsviçre’nin Nyon kentindeki merkezinde gerçekleştirilen UEFA Yönetim Kurulu toplantısının ardından yapılan törende UEFA Başkanı Aleksander Ceferin, EURO 2032’nin Türkiye - İtalya ev sahipliğine verildiğini bildirdi. Daha önce 6 kez Avrupa Şampiyonası'na aday olan ancak ev sahipliği hakkını elde edemeyen Türkiye, 2032 yılında İtalya ile ortaklaşa Avrupa futbolunun en büyük organizasyonunu düzenleyecek. Peki, EURO 2032 Türkiye’de hangi şehirlerde ve stadyumlarda oynanacak? İşte sorunun cevabı.

EURO 2032 TÜRKİYE'DE HANGİ ŞEHİRLERDE VE STADYUMLARDA OYNANACAK?

TFF'nin belirlediği aday şehirler ve 10 stadyum şu şekilde:

> İstanbul Atatürk Olimpiyat Stadyumu

> Rams Park

> Ülker Stadyumu

> Yeni Ankara 19 Mayıs Stadyumu

> Konya Büyükşehir Stadyumu

> Bursa Büyükşehir Stadyumu

> Trabzon Şenol Güneş Spor Kompleksi

> Antalya Corendon Airlines Park

> Eskişehir Atatürk Stadyumu

> Gaziantep Kalyon Stadyumu

TÜRKİYE’DEN 5 ŞEHİR

İki ülke tek adaylık için hazırladığı dosyalarda 10'ar şehir seçmişti. İki ülke federasyonları yapacakları toplantıların ardından maçların ülkelerinde oynanacağı 5'er şehri belirleyecek. İki ülkeden toplam 20 aday stadın 10'u, UEFA tarafından 2026 Ekim'e kadar açıklanacak.

Her iki ülkede de aynı sayıda grup, son 16 turu, çeyrek ve yarı final maçı oynanacak. EURO 2032'nin açılış ve final maçlarının hangi ülkede oynanacağı ise yapılacak görüşmelerin sonrasında belli olacak.

EURO 2032'Yİ ALAN TÜRKİYE TARİHİNDE İLK KEZ ŞAMPİYONAYA EV SAHİPLİĞİ YAPACAK

2032 Avrupa Futbol Şampiyonası'nı (EURO 2032) İtalya ile ortaklaşa düzenleyecek Türkiye, tarihinde ilk kez Avrupa Futbol Şampiyonası'na ev sahipliği yapacak.

Daha önce 6 kez Avrupa Şampiyonası'na aday olan ancak ev sahipliği hakkını elde edemeyen Türkiye, 2032 yılında İtalya ile ortaklaşa Avrupa futbolunun en büyük organizasyonunu düzenleyecek.

EURO 2032 için yalnızca Türkiye ve İtalya adaylık başvurusunda bulunmuştu.

Daha önceki 4 adaylığında başarılı olamayan ve 2 adaylığından da oylama sürecine geçilmeden çekilen Türkiye, 7. girişiminde turnuvanın ev sahipliğine hak kazandı.

EURO 2008'e Yunanistan ile aday olan Türkiye, EURO 2012, EURO 2016 ve EURO 2024'e tek başına adaylık başvurusu yaptı.

Türkiye, EURO 2020 ve 2028 adaylıklarından ise çekilme kararı almıştı.







