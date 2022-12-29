Özgün EYT maaşı ne zaman ödenecek? SGKdan son dakika EYT aylık bağlanması açıklaması
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EYT maaşı ne zaman ödenecek? SGK’dan son dakika EYT aylık bağlanması açıklaması

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Emeklilikte Yaşa Takılanlar'a ilişkin düzenlemeyi açıkladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan yaş sınırı olmadan prim gün sayısı ve çalışma yılını dolduranların emekli olacaklarını duyurdu. Erdoğan’ın açıklamaları sonrası SGK önlerinde uzun kuyruklar oluştu. Yaşanan yoğunluk üzerine SGK'dan bir açıklama yapıldı. SFK, Aylık bağlama talebiyle çok sayıda vatandaşın kurumdan talepte bulunduğu belirtildi. Peki EYT düzenlemesi ne zaman yasalaşacak? Emekli aylıkları ne zaman bağlanacak? SGK EYT maaşı ne zaman bağlanır? İşte Sosyal Güvenlik Kurumu'nun EYT başvurusu ve maaş bağlanmasına ilişkin yaptığı o açıklamanın detayları.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
EYT düzenlemesi ne zaman yasalaşacak? Emekli aylıkları ne zaman bağlanacak? SGK EYT maaşı ne zaman bağlanır?
SGK EYT maaşı ne zaman bağlanır?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, EYT düzenlemesini açıklayarak "Emeklilik hakkının kullanılması hususunda herhangi bir yaş sınırı uygulanmayacaktır." dedi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) düzenlemesine ilişkin, "Bugün sizlerle paylaşacağımız düzenlemeyle yaklaşık 2 milyon 250 bin vatandaşımız daha emekli olma hakkına kavuşuyor. Emeklilik hakkının kullanılması hususunda herhangi bir yaş sınırı uygulanmayacaktır." dedi.

SGK EYT açıklaması
SGK EYT açıklaması

Düzenlemede SSK, Bağ-Kur, Emekli Sandığı ayrımı olmayacak Şartları sağlayan herkes emeklilik hakkından faydalanabileceğini de açıkladı. Düzenlemenin duyurulmasının ardından SGK merkezlerinde yoğunluk başladı. Milyonlarca insan sabahın erken saatlerinden itibaren SGK binaları üzerinde uzun kuyruklar oluşturdu. Yüklenme sebebiyle e-Devlet'e de erişim zorluğu yaşanıyor.

SGK EYT emeklilik başvurusu
SGK EYT emeklilik başvurusu

Emekli aylıkları ne zaman bağlanacak?

Sosyal Güvenlik Kurumu, Emeklilikte Yaşa Takılanlar'ın emeklilik başvurusunda bulunduğunu ancak düzenlemenin henüz yürürlüğe girmediğini ve bu nedenle de aylık bağlama işleminin yasal olarak mümkün olmadığını duyurdu. Ayrıca SGK, medyada kendisini uzman olarak tanıtan kişilerin açıklamalarına itibar edilmemesi gerektiğine de değindi.

SGK'dan yapılan açıklama şöyle: 28/12/2022 tarihinde Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) hakkında açıklamalarda bulunulmuş ve bu kapsamdakiler içinyaş şartı aranmayacağı belirtilmiştir. Söz konusu düzenleme henüz yasalaşma sürecini tamamlamadığı halde çok sayıda vatandaşımız gerek e-Devlet gerekse doğrudan başvuru yolu ile Kurumumuzdan aylık talebinde bulunmaktadır.

Konuya ilişkin kanun yürürlüğe girmeden yapılan bu taleplere istinaden Kurumumuzca Aylık Bağlama işlemi yapılması yasal olarak mümkün değildir.

İlgili düzenleme yürürlüğe girdikten sonra Kurumumuzdan aylık talebinde bulunulması halinde aylık bağlama işlemleri en kısa sürede sonuçlandırılacaktır.

Ayrıca yazılı ve görsel medyada kendisini uzman olarak tanımlayan kişilerin açıklamalarına itibar edilmemesi, sadece Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından yapılan açıklamalara göre hareket edilmesi sürecin sağlıklı bir şekilde yürütülmesini sağlayacaktır.

Kamuoyuna saygı ile duyurulur."

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI

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