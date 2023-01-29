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EYT düzenlemesi emeklilik şartları
EYT başvuruları için geri sayım başladı. EYT düzenlemesinin Meclis'e gelmesini bekleyen milyonlarca kişi, başvuruların ne zaman başlayacağını ve nereden yapılacağını merak ediyor. EYT başvurularının nasıl ve nereden yapılacağı belli oldu. Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) düzenlemesini içeren kanun teklifinin, Meclis Başkanlığına yarın sunulması bekleniyor.
EYT ile emekli olacakları ilgilendiren 3 şart belli oldu. EYT düzenlemesi 5 aşamadan geçerek yasalaşacak. İşte detaylar.
Şubat ayında Meclis'te oylanacak EYT yasasının yürürlüğe girmesi ile emeklilik için hak sahibi vatandaşlar ilk maaşlarını Mart ayı içerisinde alacak.
EYT düzenlemesi 5 aşamadan geçerek yasalaşacak. Kanun teklifi metinleri hazırlandı. Meclis Plan Bütçe Komisyonu'nda görüşülecek. TBMM Genel Kurulu'nda oylanacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın onayına sunulacak. Resmi Gazete'de yayımlanacak. Sosyal Güvenlik Uzmanı Özgür Erdursun, Twitter hesabından “EYT’de Nelere Dikkat Etmelisiniz!” sorusuna 9 maddeyle yanıt verdi:
EYT'de kanun teklifinin Meclis'e sunulması ve kabul edilmesinin ardından Resmi Gazete'de yayımlanması bekleniyor. EYT yasasının Resmi Gazete'de yayımlanmasıyla birlikte EYT başvuruları e-Devlet üzerinden erişime açılacak.
EYT (emeklilik) başvuruları, Meclis'in kanun teklifini kabul etmesinin ardından e-Devlet üzerinden erişime açılacak. İşte adım adım EYT başvurusu;
Maaş ödemesinin yapılacağı bankayı seçtikten sonra açıklama kısmına maaşınızı almak istediğiniz şubeyi yazın.
Diğer iletişim bilgilerini de doldurun.
Son aşamada ‘ileri’ butonu ardından ‘başvur’ butonuna basılarak bilgiler SGK’ya gönderilmiş olacak.