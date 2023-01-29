Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Yaklaşık 2 milyon 250 bin vatandaşımız emekli olma hakkına kavuşuyor. Emeklilik hakkının kullanılması hususunda herhangi bir yaş sınırı uygulanmayacaktır" dedi. EYT düzenlemesinin Meclis'e sunulmasının ardından ocak ayında görüşülmesi bekleniyor. Yürürlük tarihinin ise 1 Ocak 2023 olması bekleniyor. Milyonlarca EYT’li vatandaş ise emekli maaşlarının ne kadar olacağının hesabını yapmaya başladı. Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre Aralık ayında enflasyon aylık yüzde 1,18 yıllık yüzde 64,27 olarak gerçekleşti. Peki EYT emeklisi ne kadar maaş alacak, maaş kesintisi olacak mı? İşte SGK 4a, 4b ve 4c emeklilik sorgulama ekranı ve emekli maaş tutarları.