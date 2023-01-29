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Emekli olacaklar dikkat! EYT’de nelere dikkat edilmeli?

EYT düzenlemesi için kanun teklifi yarın Meclis Başkanlığı'na sunulacak ve sonrasında Meclis Plan Bütçe Komisyonu'nda görüşülecek. EYT şartları ile ilgili açıklama saat 11:00'de yapılacak basın toplantısı ile duyurulacak. SK'da 5 bin gün, Bağ-Kur ve Emekli Sandığında ise kadınlarda 7bin 200 gün, erkeklerde ise 9 bin günü tamamlama koşulu ile yaş şartı yok. 3 bin 600 günle emekli olanlar ile 5 bin günle emekli olanlar arasında emekli maaşında fark olmayacak. EYT emeklilik başvurusu nasıl yapılır, ne zaman başlayacak? EYT’liler nelere dikkata etmeli, emeklilik şartları neler?

14:28 . 29/01/2023 Pazar
Yeni Şafak
EYT düzenlemesi emeklilik şartları

EYT düzenlemesi emeklilik şartları

EYT başvuruları için geri sayım başladı. EYT düzenlemesinin Meclis'e gelmesini bekleyen milyonlarca kişi, başvuruların ne zaman başlayacağını ve nereden yapılacağını merak ediyor. EYT başvurularının nasıl ve nereden yapılacağı belli oldu. Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) düzenlemesini içeren kanun teklifinin, Meclis Başkanlığına yarın sunulması bekleniyor.

EYT ile emekli olacakları ilgilendiren 3 şart belli oldu. EYT düzenlemesi 5 aşamadan geçerek yasalaşacak. İşte detaylar.

EYT maaş

EYT maaşları ne zaman verilecek?

Şubat ayında Meclis'te oylanacak EYT yasasının yürürlüğe girmesi ile emeklilik için hak sahibi vatandaşlar ilk maaşlarını Mart ayı içerisinde alacak.

EYT’de nelere dikkat edilmeli?

EYT düzenlemesi 5 aşamadan geçerek yasalaşacak. Kanun teklifi metinleri hazırlandı. Meclis Plan Bütçe Komisyonu'nda görüşülecek. TBMM Genel Kurulu'nda oylanacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın onayına sunulacak. Resmi Gazete'de yayımlanacak. Sosyal Güvenlik Uzmanı Özgür Erdursun, Twitter hesabından “EYT’de Nelere Dikkat Etmelisiniz!” sorusuna 9 maddeyle yanıt verdi:

  • EYT yasası ile artık SSK-Bağ-Kur ve Emekli Sandığında Yaş şartı yok.
  • SSK'da 5 bin gün, Bağ-Kur ve Emekli Sandığında ise kadınlarda 7bin 200 gün, erkeklerde ise 9 bin günü tamamlama koşulu ile yaş şartı yok.
  • SSK'da en az 3600 günle, Bağ-Kur ve Emekli Sandığında ise 5 bin 400 günle kadınlar 50, erkekler 55 yaşında emekli olacak.
  • 3 bin 600 günle emekli olanlar ile 5 bin günle emekli olanlar arasında emekli maaşında fark olmayacak.
  • Prim gün sayınız eksik ise önceliğiniz 3 bin 600 günle emeklilik olabilir, yaş şartı olmadan emeklilik için eksik günlerinizi tamamlamak kaç yılınızı alır.
  • Son bin 261 gününüz Bağ-Kur ve Bağ-Kur gününüzü kadınlarda 7 bin 200, erkeklerde 9 bin güne tamamlamak için kalan süreniz 3 yıl 6 aydan uzun ise SSK'ya geçerek 3 yıl 6 ay 1 gün SSK'lı çalışarak daha erken SSK'dan emekli olabilirsiniz.
  • Bağ-Kur'da 1.5.2021 öncesi ödemediğiniz ve sildirdiğiniz günlerinizi günlük 115 TL'den canlandırabilirsiniz ancak bunu ödemek yerine SGK affından yararlanarak daha az para ödeyerek bu günlerinizi alabilirsiniz.
  • Bağ-Kur'a 1.5.2021 sonrası ödemediğiniz prim günleriniz varsa ve primleri ödemek size emeklilik için avantaj sağlamıyorsa SGK affından yararlanarak bu günlerinizi 31.12.2022'ye kadar sildirip emekli olabilirsiniz.
  • 5510 sayılı yasanın 41. maddesine göre SGK'ya eksik günlerinizi borçlanmak için müracaatta bulunmuş ve primlerinizi ödemiş iseniz 3 bin 600 günle emeklilik hakkı elde edebiliyorsanız, borçlanma tutarlarını geri isteyebilirsiniz.
EYT başvurusu

EYT başvuruları ne zaman başlayacak?

EYT'de kanun teklifinin Meclis'e sunulması ve kabul edilmesinin ardından Resmi Gazete'de yayımlanması bekleniyor. EYT yasasının Resmi Gazete'de yayımlanmasıyla birlikte EYT başvuruları e-Devlet üzerinden erişime açılacak.

EYT başvurusu nasıl yapılır?

EYT (emeklilik) başvuruları, Meclis'in kanun teklifini kabul etmesinin ardından e-Devlet üzerinden erişime açılacak. İşte adım adım EYT başvurusu;

e-Devlet sistemine giriş yaptıktan sonra ‘
gelir, aylık ödenek talep belgesinin verilmesi belgesi
’ne tıklayın.
Ardından sayfada çıkan yeni
başvuru
sekmesine tıklayın.
Tahsis talep türü olarak ise ‘
yaşlılık aylığını
" seçin.
SSK kapsamında aylık talep edeceklerin
‘4A
’, Bağkur kapsamına girenlerin ise ‘
4B
’ seçeneğini işaretlemesi gerekiyor. Seçim yaptıktan sonra ‘
başvur
’ butonu tıklayın.

Maaş ödemesinin yapılacağı bankayı seçtikten sonra açıklama kısmına maaşınızı almak istediğiniz şubeyi yazın.

Diğer iletişim bilgilerini de doldurun.

Aylık alıyor mu
?’ sorusunu da "
evet
" veya "
hayır
" olarak yanıtlayın.

Son aşamada ‘ileri’ butonu ardından ‘başvur’ butonuna basılarak bilgiler SGK’ya gönderilmiş olacak.


EYT emeklisi ne kadar maaş alacak? EYT maaşı hesaplama SGK
EYT emeklisi ne kadar maaş alacak? EYT maaşı hesaplama SGK

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Yaklaşık 2 milyon 250 bin vatandaşımız emekli olma hakkına kavuşuyor. Emeklilik hakkının kullanılması hususunda herhangi bir yaş sınırı uygulanmayacaktır" dedi. EYT düzenlemesinin Meclis'e sunulmasının ardından ocak ayında görüşülmesi bekleniyor. Yürürlük tarihinin ise 1 Ocak 2023 olması bekleniyor. Milyonlarca EYT’li vatandaş ise emekli maaşlarının ne kadar olacağının hesabını yapmaya başladı. Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre Aralık ayında enflasyon aylık yüzde 1,18 yıllık yüzde 64,27 olarak gerçekleşti. Peki EYT emeklisi ne kadar maaş alacak, maaş kesintisi olacak mı? İşte SGK 4a, 4b ve 4c emeklilik sorgulama ekranı ve emekli maaş tutarları.

Ne kadar emekli maaşı alırım? EYT SGK 4A 4B 4C Emekli Maaşı Hesaplama
Ne kadar emekli maaşı alırım? EYT SGK 4A 4B 4C Emekli Maaşı Hesaplama

EYT son dakika haberleri yakından takip edilirken, Emeklilikte Yaşa Takılanlara yönelik yapılacak düzenlemeden 2 milyon 250 bin kişi yararlanacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, EYT düzenlemesinin ayrıntılarını açıkladı. Erdoğan, "Düzenlemeyle yaklaşık 2 milyon 250 bin vatandaşımız daha emekli olma hakkına kavuşuyor. Yaş sınırı uygulanmayacaktır" dedi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, EYT düzenlemesine ilişkin de "Konu artık Meclis'te" değerlendirmesini yaptı. Memur emeklisi, SGK ve Bağkur emeklileri de maaşlarına zam alacak. Peki bugün emekli olsam ne kadar emekli maaşı alırım? Emekli maaşları ne kadar? Ne kadar emekli maaşı alırım sorgulaması nereden nasıl yapılır? İşte detaylar.

#EYT düzenlemesi emeklilik şartları
#eyt
#eyt başvurusu
18 dakika önce
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Emekli olacaklar dikkat! EYT’de nelere dikkat edilmeli?
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