EYT kıdem tazminatı nasıl verilecek? Kıdem tazminatı hesaplama

Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) düzenlenmesinin ayrıntıları belli oldu. EYT yasasıyla birlikte milyonlarca kişi emekli olacak. Emekli olacak vatandaşlar ise yasanın ne zaman devreye gireceğini merak ediyor.

EYT maaşı ne zaman yatacak?

Sigortalılık süresi ve prim şartları tamam olmayanlar bu şartları tamamladıklarında EYT yasasından yararlanacak. Eğer Ocak ayında emeklilik başvurusu yapılırsa ilk maaş hesaplama işlemleri de 1 Şubat itibarıyla olacak.

EYT tazminatı nasıl verilecek, bankaya mı yatacak?

EYT kıdem tazminatı bankaya mı yatacak?

KGF destekli tazminat ödemesi ise işveren değil banka elinden alınabilir. EYT'liye ödenecek kıdem tazminaıyla ilgili açıklamalarda bulunan Nasıl Bir Ekonomi Yönetim Kurulu Naşkanı Hakan Güldağ, "Daha önceden Sayın Bakan da buna değinmişti. Direkt olarak çalışanın hesabına yatırılacak şirkete gelmeyecek. Bunun bir kanun teklifini de görmek lazım. Orada netleşecektir mesele ama çalışmanın bu yönde olduğunu biliyoruz. Daha önceden açıklamalar da bu yöndeydi. Direkt şirkete değil çalışanın işçinin hesabına yatırılacağı yönündeydi." dedi.

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EYT maaş tazminat

Emekli olup aynı işyerinde çalışmaya devam edenlerin kıdem tazminatı nasıl olacak?

Kıdem tazminatının ödenebilmesi için işçinin emeklilik, yaş dışındaki emeklilik koşullarının sağlanması (15 yıl / 3600 gün gibi), haklı nedenle iş akdini feshetmesi veya işverenin haklı fesih dışında bir sebeple iş akdini sona erdirmesi gerekiyor.

Geçmişteki uygulamalarda, emekli aylığı bağlatan işçinin aynı işyerinde çalışmaya devam etmesi halinde işveren iki yoldan birini seçiyordu. İşçinin emeklilik tarihine kadar olan kıdem tazminatını ödeyebildiği gibi kıdem tazminatını ödemeden aynı koşullarda çalışmaya devam edebiliyordu. İşçi emeklilikten sonra ne kadar çalışırsa çalışsın, kendi isteği ile ayrıldığında dahi emeklilik öncesi ve sonrası döneme ait kıdem tazminatını son ücreti üzerinden alabiliyordu. Çalışma hayatında yaygın uygulama bu şekilde idi.

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Emekli kıdem tazminatı hesaplaması

Kıdem tazminatı nasıl hesaplanacak?

Emekli olan işçiye, işyerinde çalıştığı her yıl için 30 günlük giydirilmiş brüt ücreti tutarında kıdem tazminatı ödenir. Kıdem tazminatı tavanı şu an 15.371 TL olmakla birlikte, ocak ayından itibaren artacak. Brüt ücreti kıdem tazminatı tavanının altında kalanlar, son brüt ücretleri üzerinden tazminat alacaklar. Brüt ücreti kıdem tazminatı tavanını aşanlar ise ocak ayında belirlenecek yeni tavan üzerinden tazminat alabilecekler.

ÖZGÜN EYT emeklilik maaşları ne zaman yatacak?