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EYT'de son dakika gelişmesi: Meclis’te imzaya açıldı

Yaklaşık 2 milyon 2 50 bin vatandaşı yakından ilgilendiren Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) düzenlemesiyle ilgili kritik gelişme yaşandı. Düzenleme Meclis'e gelirken, vekillerin imzasına açıldı. Şubat ayında bu sürecin tamamlanması bekleniyor.

17:25 . 25/01/2023 Çarşamba
Yeni Şafak
EYT düzenlemesi Meclis'te

EYT düzenlemesi Meclis'te

Milyonlarca kişiyi ilgilendiren Emeklilikte Yaşa Takılanlar düzenlemesi (EYT) TBMM'de imzaya açıldı. Düzenleme imzalar tamamlandıktan sonra Meclis Başkanlığı'na sunulacak.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, EYT'ye ilişkin düzenlemenin bu hafta Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne (TBMM) gelmesinin beklendiğini bildirmişti. Düzenlemenin Meclis’te imzaya açıldığı öğrenildi.

Yaklaşık 5 milyon kişiyi ilgilendiren düzenleme ile bu yıl 2 milyon kişinin emekliliğe hak kazanması bekleniyor.

EYT ne zaman yasalaşacak?

AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, cuma ya da pazartesi teklifi sunabileceklerini ifade etti. Cuma günü teklifin Meclis Başkanlığı'na sunulması bekleniyor. Şubat ayında bu sürecin tamamlanması bekleniyor.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin Salı günü yaptığı açıklamada; Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) düzenlemesiyle ilgili “Teknik yazım süreci uzun sürüyor. Bu hafta Meclis’e tahmin ediyorum gelir. Çünkü grupta milletvekilleriyle görüşüyorlar. Grubumuz tümüyle üzerinde konuştuklarını kanun teklifi haline dönüştürüp komisyonda tartışacaklar. Bu hafta biter” dedi. Kabine sonrası gazetecilerin sorularını yanıtlayan Bilgin, düzenlemenin içeriğinde herhangi bir değişikliğin söz konusu olup olmayacağının sorulması üzerine “Değişmez” yanıtını verdi. Bakan Bilgin, EYT’nin Hazine’ye toplam maliyetine ilişkin soruyu yanıtlarken de, “Toplam maliyetini söyleyemeyiz. Çünkü 2027’de emekli olacaklar da var. Bu yıl içerisinde 150 milyar lira civarında EYT’nin 2023 maliyeti, tahminim bu ama” bilgisini paylaştı.

EYT maaşları

EYT’liler ilk maaşı ne zaman alacak?

EYT’deki prim borçlanmasının borç yapılandırma paketi kapsamına girip girmeyeceğine ilişkin soruya da Bilgin, şu yanıtı verdi: “Bizim borçlanmamız çok farklı, EYT kapsamındaki borçlanmalar bunun içinde değil. Onun borçlanması tamamen bizim geçerli olan kanunumuza göre yapılan bir şey. Mesela sen gelip ‘5 bin prim gününü dolduramıyorum veya 9 bin prim gününü dolduramıyorum, 1000 gün eksiğim var, yapılandırayım’ diyemezsin. Mevcut kanuna göre diyemiyorsun. Çalışacaksın 1000 gün daha, böyle bir borçlanma yok. (Bağ-Kur’lular için ‘ihya’ devreye girebilir mi?) Yok, EYT için devreye giremez. EYT’de bilfiil çalışmış olmalı. Yazılıp çizilenler doğru değil.”


#EYT
#EYT düzenlemesi
#EYT meclis
1 saat önce
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EYT'de son dakika gelişmesi: Meclis’te imzaya açıldı
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