Fabulash Güzellik, Yaren Elif Bilgin ve Asena Doruk ile müşterilerini bekliyor

Kadınların yoğun ilgi gösterdiği güzellik merkezi haftanın altı günü hizmet veriyor.

2017 yılında Yaren Elif Bilgin ve Asena Doruk tarafından profesyonel güzellik ve bakım hizmetleri verilmek üzere kurulan Nişantaşı Fabulash Güzellik Merkezi, sahip olduğu son teknoloji cihazlarının yanı sıra alanında uzman, güler yüzlü ekibiyle de tercih sebebi oluyor. Bugün, Nişantaşı protez tırnak, ipek kirpik gibi bir çok hizmet sınıfında sınırları dışına taşmış ünü sayesinde artışa geçen talepleri dahi nitelikli bir şekilde karşılayacak yeterlilikte olan FABULASH, a’dan z’ye tüm uygulamalarında güvenilirliği ve hijyen kurallarını odak noktasına koyuyor, verdiği hizmetlere yönelik beklentileri taahhüt ettiği şekilde eksiksiz karşılayarak müşteri memnuniyetini %100’e çıkarıyor.

Titizlikle sunduğu tüm bu hizmetlerin altına adını gururla yazan FABULASH, teknoloji ve sektörle ilgili yakından takip ettiği gelişmeleri zaman kaybetmeden uygulamaya alarak kendisiyle girdiği yarıştan da hep galip çıkıyor. Öte yandan ezber bilgilerle hareket etmeyip kişiye özel sunduğu çözüm önerileriyle farkını ortaya koyuyor, üstlenmiş olduğu sorumluluk bilinciyle son derece güvenilir hizmetler sunuyor.

Kapısından bir kez içeri girenlerin müdavimi olduğu güzellik merkezi FABULASH, sadık müşterisini her geçen gün artırıyor, hizmetlerini sunma şansına eriştiği müşterilerinin öz güvenini tazelemek isteyenlere önerildiği başlıca isim oluyor. Randevu sistemiyle çalışan merkez, hizmet saatlerine de yüksek ihtimam göstererek müşterilerinin zamanını çalan merkezlere meydan okuyor!

FABULASH’ın başarı çıtasının yüksekliğinin temel sırrı ne mi? Elbette Yaren Elif Bilgin ve Asena Doruk’un deneyimleri ile profesyonel bakış açılarının müşteriyle kurulan iletişimden hizmet kalitesine merkezdeki her bir noktaya yansımış olması!

Güzellik merkezinde FABULASH’ın mimarları Bilgin ve Doruk’un yöneticiliğinde, uzman ellerle uygulanan hizmetler şöyle:

· Nişantaşı İpek kirpik

· Kirpik lifting

· Microblading kaş tasarımı

· Protez tırnak

· Manikür

· Pedikür

· Cilt bakımı

· Buz başlıklı epilasyon

Nişantaşı, güzellik merkezi arayışında olduğunuz semtse FABULASH sizi bekliyor!