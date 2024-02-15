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Fenerbahçe’nin rakibini bekliyor! Fenerbahçe UEFA Konferans Ligi’nde sahaya ne zaman, kiminle çıkacak?

UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde play-off turu ilk maçları yarın yapılacak. Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki üç numaralı kupasının play-off turunda 8 maç oynanacak. Play-off turunda rövanş karşılaşmaları 22 Şubat Perşembe günü yapılacak. Rakiplerine üstünlük sağlayan takımlar, son 16 turuna yükselecek. H Grubu’nu lider tamamlayarak üst tura adını yazdıran Fenerbahçe'nin rakibi belli olacak. Peki, Fenerbahçe UEFA Konferans Ligi’nde sahaya ne zaman, kiminle çıkacak? İşte detaylar...

11:00 - 15/02/2024 Perşembe
Yeni Şafak
UEFA
UEFA

Beşiktaş Konferans Ligi gruplarına 3. olarak veda ederken Fenerbahçe H Grubu’nu lider tamamlayarak üst tura adını yazdırdı. Galatasaray ise Şampiyonlar Ligi gruplarını 3. sırada tamamlayarak UEFA Avrupa Ligi’nde yoluna devam ediyor. Sarı lacivertli taraftarlar ise Avrupa karşılaşmalarının başlamasıyla takımlarının maç programını araştırıyor. Peki Fenerbahçe Konferans Ligi maçı ne zaman?

Fenerbahçe Konferans Ligi maçı ne zaman?

Fenerbahçe’nin Konferans Ligi maç programı henüz belli olmadı. Konferans Ligi H Grubunu lider tamamlayan sarı lacivertliler doğrudan son 16 turunda mücadele etmeye hak kazandı.

UEFA Avrupa Konferans Ligi ilk tur play-off mücadeleleri 15 Şubat’ta oynanacak. Rövanş karşılaşmaları ise 22 Şubat’ta tamamlanacak.

Fenerbahçe'nin rakibi ne zaman belli olacak?

UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde H Grubu'nu lider tamamlayarak doğrudan son 16 turuna kalan Fenerbahçe'nin rakibi ise play-off turunun sona ermesinin ardından 23 Şubat Cuma günü düzenlenecek kura çekiminde belli olacak.

Play-off turu ilk maçlarının programı

Play-off turu ilk maçlarının programı şöyle:

20.45 Sturm Graz (Avusturya)-Slovan Bratislava (Slovakya)

20.45 Union Saint-Gilloise (Belçika)-Eintracht Frankfurt (Almanya)

20.45 Olympiakos (Yunanistan)-Ferencvaros (Macaristan)

20.45 Molde (Norveç)-Legia Varşova (Polonya)

23.00 Servette (İsviçre)-Ludogorets (Bulgaristan)

23.00 Real Betis (İspanya)-Dinamo Zagreb (Hırvatistan)

23.00 Ajax (Hollanda)-Bodo/Glimt (Norveç)

23.00 Maccabi Haifa (İsrail)-Gent (Belçika)

FENERBAHÇE AVRUPA KADROSUNU GÜNCELLEDİ

UEFA Avrupa Konferans Ligi’nde yoluna devam eden Fenerbahçe, ara transfer sezonunda yeni isimleri kadrosuna kattı. İsmail Kartal yönetimindeki sarı lacivertliler, yeni transferleri Avrupa kadrosuna ekledi. Fenerbahçe’nin UEFA’ya bildirdiği oyuncu listesi şu şekilde;

Kaleciler: Dominik Livakovic, Doğukan Demir, İrfan Can Eğribayat, Ömer Camcı, Furkan Akyüz

Savunma: Çağlar Söyüncü, Djiku, Leonardo Bonucci, Jayden Oosterwolde, Ahmet Aydın, Rodrigo Becao, Yusuf Akçiçek, Mehmet Can Gülerer

Orta Saha: İsmail Yüksek, Ferdi Kadıoğlu, Mert Hakan Yandaş, Ryan Kent, Joshua King, İrfan Can Kahveci, Miha Zajc, Rade Krunic, Fred, Muhammet İmre, Sebastian Szymanski, Kaan Akyazı, Efekan Karayazı, Emirhan Arkutcu

Hücum: Edin Dzeko, Dusan Tadic, Cengiz Ünder, Bright Osayi-Samuel, Michy Batshuayi, Çağrı Fedai



#UEFA
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#avrupa ligi
#fenerbahçenin rakibi
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