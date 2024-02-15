Beşiktaş Konferans Ligi gruplarına 3. olarak veda ederken Fenerbahçe H Grubu’nu lider tamamlayarak üst tura adını yazdırdı. Galatasaray ise Şampiyonlar Ligi gruplarını 3. sırada tamamlayarak UEFA Avrupa Ligi’nde yoluna devam ediyor. Sarı lacivertli taraftarlar ise Avrupa karşılaşmalarının başlamasıyla takımlarının maç programını araştırıyor. Peki Fenerbahçe Konferans Ligi maçı ne zaman?
Fenerbahçe Konferans Ligi maçı ne zaman?
Fenerbahçe’nin Konferans Ligi maç programı henüz belli olmadı. Konferans Ligi H Grubunu lider tamamlayan sarı lacivertliler doğrudan son 16 turunda mücadele etmeye hak kazandı.
UEFA Avrupa Konferans Ligi ilk tur play-off mücadeleleri 15 Şubat’ta oynanacak. Rövanş karşılaşmaları ise 22 Şubat’ta tamamlanacak.
Fenerbahçe'nin rakibi ne zaman belli olacak?
UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde H Grubu'nu lider tamamlayarak doğrudan son 16 turuna kalan Fenerbahçe'nin rakibi ise play-off turunun sona ermesinin ardından 23 Şubat Cuma günü düzenlenecek kura çekiminde belli olacak.
Play-off turu ilk maçlarının programı
Play-off turu ilk maçlarının programı şöyle:
20.45 Sturm Graz (Avusturya)-Slovan Bratislava (Slovakya)
20.45 Union Saint-Gilloise (Belçika)-Eintracht Frankfurt (Almanya)
20.45 Olympiakos (Yunanistan)-Ferencvaros (Macaristan)
20.45 Molde (Norveç)-Legia Varşova (Polonya)
23.00 Servette (İsviçre)-Ludogorets (Bulgaristan)
23.00 Real Betis (İspanya)-Dinamo Zagreb (Hırvatistan)
23.00 Ajax (Hollanda)-Bodo/Glimt (Norveç)
23.00 Maccabi Haifa (İsrail)-Gent (Belçika)
FENERBAHÇE AVRUPA KADROSUNU GÜNCELLEDİ
UEFA Avrupa Konferans Ligi’nde yoluna devam eden Fenerbahçe, ara transfer sezonunda yeni isimleri kadrosuna kattı. İsmail Kartal yönetimindeki sarı lacivertliler, yeni transferleri Avrupa kadrosuna ekledi. Fenerbahçe’nin UEFA’ya bildirdiği oyuncu listesi şu şekilde;
Kaleciler: Dominik Livakovic, Doğukan Demir, İrfan Can Eğribayat, Ömer Camcı, Furkan Akyüz
Savunma: Çağlar Söyüncü, Djiku, Leonardo Bonucci, Jayden Oosterwolde, Ahmet Aydın, Rodrigo Becao, Yusuf Akçiçek, Mehmet Can Gülerer
Orta Saha: İsmail Yüksek, Ferdi Kadıoğlu, Mert Hakan Yandaş, Ryan Kent, Joshua King, İrfan Can Kahveci, Miha Zajc, Rade Krunic, Fred, Muhammet İmre, Sebastian Szymanski, Kaan Akyazı, Efekan Karayazı, Emirhan Arkutcu
Hücum: Edin Dzeko, Dusan Tadic, Cengiz Ünder, Bright Osayi-Samuel, Michy Batshuayi, Çağrı Fedai