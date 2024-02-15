Beşiktaş Konferans Ligi gruplarına 3. olarak veda ederken Fenerbahçe H Grubu’nu lider tamamlayarak üst tura adını yazdırdı. Galatasaray ise Şampiyonlar Ligi gruplarını 3. sırada tamamlayarak UEFA Avrupa Ligi’nde yoluna devam ediyor. Sarı lacivertli taraftarlar ise Avrupa karşılaşmalarının başlamasıyla takımlarının maç programını araştırıyor. Peki Fenerbahçe Konferans Ligi maçı ne zaman?