Fırında lezzet: Fırında beşamel soslu makarna

Akşam yemeğinde sevdiklerine pratik yemekler hazırlamak isteyenler için muhteşem bir fırında makarna tarifi hazırladık. İşte, enfes fırında makarna tarifi...

FIRINDA MAKARNA İÇİN GEREKLİ MALZEMELER

İçi için:

-1 paket fırın makarna

-1,5 su bardağı rendelenmiş kaşar peyniri (üzeri için)

Beşamel Sos İçin:

-4 yemek kaşığı tereyağı

-2 yemek kaşığı sıvı yağ

-3 yemek kaşığı un

-2,5 su bardağı süt

-1/2 adet muskat cevizi

FIRINDA MAKARNA YAPILIŞI

1. Beşamel sosu hazırlamak için; 4 yemek kaşığı tereyağı ve 2 yemek kaşığı sıvı yağı bir sos tenceresinde kızdırın.

2. Ardından 3 yemek kaşığı unu üzerine ilave edin ve kokusu çıkana kadar kavurun.

3. 2,5 su bardağı sütü de sos tenceresine ilave edip iyice karıştırın ve karışım koyulaşana kadar orta ateşte pişirin. Ara ara karıştırmayı ihmal etmeyin.

4. Pişmiş olan beşamel sosun üzerine yarım muskat rendeleyip karıştırın ve ocaktan alın. Arzuya göre tuz ve karabiber ile tatlandırın.

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5. Derin bir tencerede kaynamış olan tuzlu suyun içine fırın makarnayı atın ve 10 dakika, yumuşayana kadar pişirin. Ocaktan alıp, suyunu süzdürün.

6. Geniş bir kabın içerisinde, süzülmüş olan makarnayı ve beşamel sosu güzelce karıştırın.

7. Makarnayı, pişireceğiniz fırın kabına alın ve üzerine 1,5 su bardağı rendelenmiş kaşar peyniri serpiştirin.

8. Önceden ısıtılmış 190 derece fırında 25 dakika pişirin. İlk sıcaklığı geçtikten sonra dilimleyin ve servis edin.

**Afiyet olsun.





FIRINDA MAKARNA PİŞİRME SÜRESİ: KAÇ DAKİKADA PİŞER?

6 kişilik fırında makarnanın hazırlama süresi 20 dakika, pişirme süresi 25 dakikadır.

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FIRINDA MAKARNA KALORİ DEĞERİ

1 porsiyon fırında makarna 396 kaloridir.

FIRINDA MAKARNA ZORLUK SEVİYESİ

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FIRINDA MAKARNA TARİFİ PÜF NOKTALARI

Makarnaları çok fazla haşlamadan sosuyla buluşturup önceden ısıtılmış fırında sıcağı sıcağına pişirmeye dikkat edin.

FIRINDA MAKARNA PİŞİRME ÖNERİSİ

Fırın makarna harcına arzu ettiğiniz peynir çeşidi ve incecik kıyılmış taze yeşillikler ekleyebilirsiniz.

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Fırında makarnanızı peynirli yapabileceğiniz gibi kıymalı da yapabilirsiniz. Kıymalı fırında makarna da deneyenlerin hoşuna gidecek lezzetli bir tarif.

Tavuk ile de hazırlayabileceğiniz, kırmızı et sevmeyenlerin çok seveceği tavuklu fırında makarnayı sizler de çok seveceksiniz

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FIRINDA MAKARNANIN YANINA NE İYİ GİDER?

Fırında makarnanın yanına en çok köfte yakışacaktır.

Tavuk sote de fırında makarna ile çok uyumlu lezzetlerdendir.

Ağır bir yemek istemiyorsanız fırında makarnayı salata ile de tamamlayabilirsiniz.

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