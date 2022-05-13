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Enfes tadıyla gönüllerin sultanı: Fıstıklı kurabiye

Ağızda dağılan, mis gibi kokusunun odaları sardığı, sıcacık lezzet fıstıklı kurabiye. Az malzemeleri ama bol lezzetli bu kurabiyeye doyamayacaksınız. Fıstıklı kurabiyede dikkat edilmesi gereken, püf noktalarıyla tam ölçülü fıstıklı kurabiye nasıl yapılır? Fıstıklı kurabiyenin malzemeleri ve püf noktaları nelerdir? İşte tarifimizin bütün detayları sizlerle...

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Fıstıklı kurabiye tarifi: Fıstıklı kurabiye nasıl yapılır?
Fıstıklı kurabiye.

Çayın ve kahvenin yanına hazırlayabileceğiniz muhteşem lezzet, fıstıklı kurabiye. Sizler için tam ölçüsüyle anlattığımız, mis gibi kokusu ve tadıyla unutulmayacak kolaylıkla ve az malzemeyle yapabileceğiniz fıstıklı kurabiye nasıl yapılır? Fıstıklı kurabiyenin malzemeleri ve püf noktaları nelerdir? İşte tarifimizin bütün detayları sizlerle...

Fıstıklı kurabiye.
Fıstıklı kurabiye.

Fıstıklı kurabiye tarifi için malzemeler

160 Gram Toz Şeker

150 Gram Tereyağı

200 Gram Un

130 Gram İrmik

120 Gram Toz Fıstık

Süsleme Malzemeleri

Arzu Edilen Kadar File Fıstık

Fıstıklı kurabiye.
Fıstıklı kurabiye.

Fıstıklı kurabiye yapılışı

Toz şeker ve tereyağını mikserle yaklaşık 5 dakika çırpın. Un ve irmiği ilave edip yaklaşık 20 dakika hamuru yoğurun. Boz fıstığı ilave edip hamur malzemelerini toparlayıp bir araya getirin. Strece sarıp buzdolabında 30 dakika dinlendirin. Fırınınızı önceden 100 derecede ve fanlı programda ısıtın.

İpucu: Alt üst ısıtmada kurabiyenin rengi soluklaşabiliyor.

Hamurdan dondurma kepçesiyle porsiyonlar alıp pişirme kâğıdı serilmiş fırın tepsisine dizin. Üzerlerine file fıstık yerleştirip hafifçe bastırın. Fırında yaklaşık 35-40 dakika kadar pişirin. Fırından alıp soğuturken dikkatli olun, kırılgan olabilirler. Soğudukça sertleşecekler.

Fıstıklı kurabiye.
Fıstıklı kurabiye.

Fıstıklı kurabiye kaç dakikada hazırlanır ve pişer?

15 dakikada hazırladığınız hamuru top top haline getirip 30 dakika pişirin. Piştikten sonra 30 dakikada dinlendirin.

Fıstıklı kurabiye kalorisi ne kadar?

  • Bir orta boy fıstıklı kurabiyenin kalorisi 480,8.

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