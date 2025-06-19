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ABD'de bir grup göstericiden 'savaşa hayır' gösterisi: Federal Binası önünde toplandılar

ABD'de bir grup göstericiden 'savaşa hayır' gösterisi: Federal Binası önünde toplandılar

09:4419/06/2025, Perşembe
AA
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ABD'nin Los Angeles kentinde İran ile İsrail arasında yaşanan gerilimlerin ardından Federal Binası önünde toplanan bir grup gösterici savaşa hayır protestosu düzenledi.

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