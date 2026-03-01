Amsterdam'da Filistin için sokak iftarı düzenlendi

Gösteriyi organize eden gruplardan Avrupa Gençlik Derneği (AGD) Hollanda sorumlusu Murat Gök, konuşmasında, İsrail'in Gazze'de soykırıma devam ettiğini belirterek, "İsrail, 2 yıldan uzun süredir Gazze'de saldırılarına devam ediyor. Batı Şeria'daki saldırıları da arttı. Gazze'de hala yeterince insani yardıma erişim yok ve ramazanın orada buruk geçmesi bizleri üzüyor. Gazze'nin bir an önce yeniden imar edilip ayağa kaldırılması gerekir. Milyonlarca insan orada yıkıntıların arasında ölüme terk edildi" dedi.



