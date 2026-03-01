Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Dünya
Avrupa
Amsterdam'da Filistin için sokak iftarı düzenlendi

Amsterdam'da Filistin için sokak iftarı düzenlendi

16:131/03/2026, Pazar
AA
Sonraki haber

Hollanda'nın başkenti Amsterdam'da, Filistin Hollanda Dayanışma Platformu bünyesindeki topluluklar, İsrail'in Gazze, Filistin ve Batı Şeria'daki saldırılarını protesto etmek için Dam Meydanı'nda sokak iftarı düzenledi.

Filistin destekçisi çok sayıda STK’nin düzenlediği etkinlikte, İsrail’in Filistin topraklarında sürdürdüğü ve bugün İran’a yeniden başlattığı saldırılar protesto edildi.

Dam Meydanı'nda toplanan yaklaşık 400 kişilik grup adına yapılan konuşmalarda, İsrail'in işgal ve ilhak politikaları eleştirildi.

Gösteriyi organize eden gruplardan Avrupa Gençlik Derneği (AGD) Hollanda sorumlusu Murat Gök, konuşmasında, İsrail'in Gazze'de soykırıma devam ettiğini belirterek, "İsrail, 2 yıldan uzun süredir Gazze'de saldırılarına devam ediyor. Batı Şeria'daki saldırıları da arttı. Gazze'de hala yeterince insani yardıma erişim yok ve ramazanın orada buruk geçmesi bizleri üzüyor. Gazze'nin bir an önce yeniden imar edilip ayağa kaldırılması gerekir. Milyonlarca insan orada yıkıntıların arasında ölüme terk edildi" dedi.


Dam Meydanı'nda iftarın açılmasının hemen ardından meydanda akşam namazı kılındı.

Soğuk ve yağışlı havaya rağmen katılımın yüksek olduğu etkinlik, yaklaşık 4 saat sürdü.

#Amsterdam
#Dayanışma
#Filistin
#gazze
#Hollanda
#israil
#protesto
#sokak iftarı
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
İstanbul baraj doluluk oranları: İSKİ verileri paylaştı! Yağışlar barajlara yaradı mı?