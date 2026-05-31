Bosna'da Sırplar tarafından öldürülen 3 bin kişi unutulmadı: Beyaz kurdeleler bu kez anma için bağlandı

Bosna Hersek'te savaşın başladığı 1992'de Prijedor şehri ve civarında kollarına bağladıkları beyaz kurdele ve evlerine astıkları beyaz çarşaflarla tespit edildikten sonra Sırplar tarafından öldürülen 3 bin 176 sivil başkent Saraybosna'da anıldı.
Bosna Hersek'te 2012'den beri düzenlenen Beyaz Kurdele Günü anma etkinlikleri kapsamında, başta Prijedor olmak üzere ülke genelinde programlar gerçekleştirildi.
Saraybosna'daki anma etkinliğinde üniversite öğrencileri, Ferhadiye Caddesi'nde vatandaşların koluna sembolik olarak beyaz kurdele bağladı.
Öğrenciler, Prijedor'da gerçekleştirilen ve 3 bin 176 Boşnak sivilin katledildiği olayı anlatan pankartlar açtı.
Sırplar, 31 Mayıs 1992'de yerel radyolar üzerinden yapılan duyuruyla "Sırp olmayanların evlerinin pencerelerine beyaz çarşaf asmaları, sokağa çıkarken de kollarına beyaz kurdele bağlamaları" talimatı verdi.
Sırp olmayan siviller bu yöntemle tespit edilirken, tespit edilenler esir kamplarına götürüldü ve buralarda katliamlara, işkencelere ve tecavüzlere maruz kaldı.