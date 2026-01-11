Fransa’da doktorlar 10 günlük grev kapsamında Paris’in sokaklarını doldurdu

Sağlık Bakanlığı: "Durum öngörülebilir"





Fransa Sağlık Bakanlığı ise durumun öngörülebilir olduğunu açıkladı. Sağlık Bakanı Stephanie Rist, "yeniden diyalog kurulması" ve tazminatlar konusunda müzakerelere başlanacağını ifade ederek, tartışmalara neden olan bazı önlemlerin de geri çekildiğini duyurdu. Ancak bu adımların krizi yatıştırmaya yetip yetmeyeceği bilinmiyor.