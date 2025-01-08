İran'ın başkenti taşınıyor: Yeni başkentin neresi olacağı duyuruldu

"Mekran stratejik konumda"





Başkentin değiştirilmesine ilişkin iki ayrı heyetin oluşturulduğunu belirten Muhacerani, “Bir heyetimiz Tahran’daki mevcut sorunları çözmeye odaklanıyor. Diğer heyetimiz ise deniz ticareti üzerine çalışmalar yapmakta. Bu anlamda Mekran stratejik konumda olan bir yer. Tüm önde gelen akademisyenler, sosyologlar, mühendisler ve alanında uzman isimlerden bu konuda yardım ve iş birliği talep ediyoruz.” ifadelerini kullandı.



