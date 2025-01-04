Suriyeli kızı temsil eden dev kukla Şili sokaklarında: Dünya çapındaki göçmenlerin karşılaştığı zorluklara dikkat çekmeyi amaçlıyor

Göçmenler ve mültecilerle dayanışma mesajı taşıyan 3,5 metre boyundaki kukla, Şili'de 20'den fazla farklı noktayı ziyaret etmeyi planlıyor.
Annesini arayan 10 yaşında bir Suriyeli kız çocuğunu temsil eden Emel isimli dev kukla, Şili'nin Santiago kentinde merkez tren istasyonundan yola çıkarak, La Moneda Başkanlık Sarayı'nın önüne yürüdü.
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Emel'in yolculuğu, dünya çapındaki göçmenler ve mültecilerin karşılaştığı zorluklara dikkat çekmeyi ve onlara destek olmayı amaçlıyor.
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