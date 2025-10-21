Yeni Şafak
Suriye'nin Şam kırsalında toplu mezar bulundu: Kadınları ve çocukları gömmüş

19:3221/10/2025, Salı
AA
Suriye'nin başkenti Şam'ın Duma bölgesinde, 20 kişiye ait ceset kalıntılarının bulunduğu toplu mezar tespit edildi. Cesetlerin kadın ve çocuklara ait olduğu belirlendi.

Beşşar Esed rejiminin devrilmesinin ardından ülke genelindeki arama tarama faaliyetleri sonucu toplu mezarlar ortaya çıkarılmaya devam ediyor.



Şam kırsalındaki Duma'nın doğusunda Tel alsawan köyünde yürütülen kazı çalışmalarında kadın ve çocuklara ait ceset kalıntıları bulundu.



Suriye'nin resmi devlet televizyonu El-İhbariyye'nin haberine göre, Şam kırsalındaki Duma'nın doğusunda Tel alsawan köyünde, ekiplerin çalışmaları sonucu 20 ceset kalıntısı çıkarıldığı belirtildi.



Haberde, Beşşar Esed rejiminin devrilmesinin ardından, ülke genelinde yürütülen arama tarama faaliyetleriyle benzer toplu mezarların ortaya çıkmaya devam ettiği bildirildi.



#Suriye
#Şam
#Toplu mezar
#Ceset
