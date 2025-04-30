Trump, başkanlığının 100. gününü Michigan'da kutladı

Göreve geldiği ilk 100 gün içerisinde sınır güvenliği konusunda önemli adımlar attığını dile getiren Trump, "Güney sınırında muazzam bir dönüşüm yaşandı. Eski yönetim Amerika'yı çetelere teslim etmişti. Biz bu ihaneti durdurduk. Tarihin en güvenli sınırını oluşturduk. Yasadışı geçişleri yüzde 99.9 oranında azalttık" dedi. Trump ayrıca "Yabancı Düşmanlar Yasası"nı yeniden aktive ettiklerini belirterek, "Terör örgütü üyelerini ve çete bağlantılı yasadışı göçmenleri sınır dışı ediyoruz" açıklamasında bulundu.





Trump, göreve gelir gelmez "Laken Riley Yasası"nı onayladığını ve bu yasa kapsamında hafif suç işleyen göçmenlerin de tutuklandığını belirtti. "En azılı suçluları El Salvador'daki cezaevlerine yolladık. Halkın bizden beklentisi buydu" diyen Trump, bazı yargıçların sürece müdahale etmeye çalıştığını ancak halkın yanlarında olduğunu söyledi.



