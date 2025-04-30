Trump, başkanlığının 100. gününü Michigan'da kutladı

ABD Başkanı Donald Trump, başkanlık görevindeki 100. gününü Michigan eyaletinin Warren kentinde düzenlediği geniş katılımlı mitingle kutladı.
Macomb Spor ve Fuar Merkezi'nde düzenlenen mitinge binlerce kişi akın ederken, Trump konuşmasında ekonomi, göç, ulusal güvenlik ve dış politika başlıklarında kapsamlı açıklamalarda bulundu.
Mitingde "Amerika'nın altın çağı başlıyor" diyen Trump, politikalarının merkezine Amerikan işçisini, sınır güvenliğini ve ekonomik bağımsızlığı koyduklarını vurguladı.
Konuşmasında Michigan'daki otomotiv sektörüne özel vurgu yapan Trump, otomobil üreticileriyle yaptığı görüşmeler sonucu imzaladığı başkanlık kararnamesiyle üreticilere geçici tarife kolaylığı sağladığını açıkladı. "Amerika artık kendi otomobilini üretmeli. Kanada ve Meksika'dan gelen araçları sübvanse etmek istemiyoruz" diyen Trump, Michigan'ın otomotivdeki tarihi liderliğini yeniden kazanacağını söyledi.
Göreve geldiği ilk 100 gün içerisinde sınır güvenliği konusunda önemli adımlar attığını dile getiren Trump, "Güney sınırında muazzam bir dönüşüm yaşandı. Eski yönetim Amerika'yı çetelere teslim etmişti. Biz bu ihaneti durdurduk. Tarihin en güvenli sınırını oluşturduk. Yasadışı geçişleri yüzde 99.9 oranında azalttık" dedi. Trump ayrıca "Yabancı Düşmanlar Yasası"nı yeniden aktive ettiklerini belirterek, "Terör örgütü üyelerini ve çete bağlantılı yasadışı göçmenleri sınır dışı ediyoruz" açıklamasında bulundu.
Trump, göreve gelir gelmez "Laken Riley Yasası"nı onayladığını ve bu yasa kapsamında hafif suç işleyen göçmenlerin de tutuklandığını belirtti. "En azılı suçluları El Salvador'daki cezaevlerine yolladık. Halkın bizden beklentisi buydu" diyen Trump, bazı yargıçların sürece müdahale etmeye çalıştığını ancak halkın yanlarında olduğunu söyledi.
Macomb Spor ve Fuar Merkezi'nde gerçekleştirilen mitingde, girişlerde sıkı güvenlik önlemleri alındı. Katılımcıların büyük bölümü ellerinde "Amerika'yı yeniden harika yap" yazılı pankartlar taşıdı. Etkinlik esnasında, içeride Trump karşıtı slogan atan bir genç, güvenlik görevlileri tarafından gözaltına alınarak alandan çıkarıldı. Dışarıda ise onlarca protestocu, Trump ve Elon Musk'ı hedef alan pankartlar taşıyarak sloganlar attı.