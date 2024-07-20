Yeryüzünde insan eliyle kazılmış en derin yer: Büyük Çukur

Büyük Karoo yarı çölünün ücra köşesindeki bir çiftlik arazisinde 1871 yılında elmas bulunmasını takiben bölgeye akın eden 40 binden fazla madenci tarafından açılan bu derin maden kuyusu, "elmasa hücum" döneminin simge mekanları arasında başı çekiyor.