Yeryüzünde insan eliyle kazılmış en derin yer: Büyük Çukur

Büyük Karoo yarı çölünün ücra köşesindeki bir çiftlik arazisinde 1871 yılında elmas bulunmasını takiben bölgeye akın eden 40 binden fazla madenci tarafından açılan bu derin maden kuyusu, "elmasa hücum" döneminin simge mekanları arasında başı çekiyor.
Elmas zengini Güney Afrika Cumhuriyeti'nin Kimberley şehrindeki "Büyük Çukur (The Big Hole)" isimli tarihi elmas madeni ocağı, 240 metre derinliğiyle, yeryüzünde insan eliyle kazılmış en derin çukur olma özelliği taşıyor.
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#The Big Hole
20 dakika önce