Altında büyük ters köşe: Dev banka beklentiyi düşürdü o tarihi işaret etti!

Küresel piyasalarda altın yatırımcısının kafasını karıştıran kritik bir rapor yayımlandı. Dünyanın en büyük finans kuruluşlarından biri, altın fiyatlarına dair o çok konuşulan tahmininde beklenmedik bir revizyona gitti. Ancak asıl dikkat çeken detay, beklentideki bu düşüş değil, raporun derinlerinde yatan yıl sonu senaryosu oldu. Ortalama beklentiyi aşağı çeken kurum, yıl sonu için öyle bir seviyede ısrar etti ki, piyasalarda "Yaşanan bu geri çekilme tarihi bir alım fırsatı mı?" sorusunun gündeme gelmesine neden oldu. İşte yayımlanan raporda yer alan detaylar

Altın fiyatları jeopolitik gerilimler ve faiz baskısı arasında yön ararken, piyasaların aklındaki o kritik soruya yanıt küresel finans devi JPMorgan'dan geldi. Kurum, 2026 yılına ilişkin ortalama ons altın fiyatı tahmininde aşağı yönlü bir revizyona giderek beklentisini 5.708 dolardan 5.243 dolara indirdiğini duyurdu.

Pazar günü yayımlanan analiz notunda JPMorgan analistleri, altına yönelik yatırımcı ilgisinin "damla seviyesine kadar gerilediğini" belirterek piyasadaki işlem hacimlerinin zayıfladığına dikkat çekti.