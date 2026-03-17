Avrupa'nın en büyük robotlu ve otonom çiftliği: Hayvancılığı yerli teknolojiyle birleştiriyor

Dost Çiftliği'ni sadece bir işletme olarak değil, teknoloji ve üretim platformu olarak gördüklerinin altını çizen Oğuz, şunları kaydetti:





"Yerli teknolojilerin hayvansal üretimde nasıl konumlandırdığını belirlemeye çalışıyoruz. Görüntü işleme teknolojileri, yem itme teknolojileri, hayvanın takip sistemlerini bir araya getirip sonuca ulaşmaya çalışıyoruz. İşletmemizde üç ana başlık bulunmakta. Birincisi yüksek verimlilikli bir süt üretimi. İkincisi bunlardan elde edilen yavruların damızlık olarak geliştirilmesi. Üçüncüsü de genetik çalışmalarla bunun daha ileriye gidebilmesi. Tabii bunları yaparken düzgün bir sürü yönetim sistemi ve düzgün bir besleme yöntemleri de bir arada bulunmak zorunda. Hepsi iç içe bulunduğunda bir sonuç elde ediyoruz."