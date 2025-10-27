Türkiye, hava kuvvetlerinin en modern platformlarından biri olan Eurofighter Typhoon savaş uçaklarıyla filosunu güçlendiriyor. İngiltere Başbakanı Keir Starmer ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın imzaladığı 8 milyar sterlinlik anlaşma, 20 uçağın Türkiye’ye teslimini kapsıyor. Katar ve Umman’dan tedarik edilecek ilave 24 uçakla birlikte Türkiye, NATO standartlarında yüksek manevra kabiliyetine sahip yeni nesil hava filosuna adım atıyor. Geniş kapsamlı operasyonel kabiliyetleri ile öne çıkan Eurofighter Typhoon savaş uçağı 2 bin 495 kilometre hız ve 16 bin 765 metre irtifada da uçabilme yeteneklerine sahip. Uçak, İngiltere, Almanya, İtalya, İspanya, Suudi Arabistan, Katar gibi birçok ülkede aktif olarak kullanılıyor.

1 /10 Türkiye ile İngiltere arasında savunma alanında yeni bir sayfa açıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Başbakan Keir Starmer’ın katılımıyla imzalanan 8 milyar sterlinlik anlaşma, Türkiye’ye 20 adet Eurofighter Typhoon savaş uçağının teslimini kapsıyor. Anlaşma sadece askeri değil, diplomatik olarak da yeni bir dönemin işareti olarak değerlendiriliyor. Erdoğan’ın Gazze mesajları ve Starmer’ın “Türkiye stratejik ortak” vurgusu, iki ülkenin önümüzdeki dönemde çok daha yakın bir işbirliğine gireceğinin göstergesi.

2 /10 Eurofighter Typhoon: Avrupa'nın çok uluslu savaş uçağı Eurofighter Typhoon, Avrupa merkezli çok uluslu bir konsorsiyum tarafından geliştirilen çift motorlu, süpersonik, kanart-delta kanatlı, çok amaçlı bir avcı uçağıdır. Başlangıçta hava üstünlüğü görevleri için tasarlanan Typhoon, zamanla çok rollü operasyonlara uyum sağlayacak şekilde geliştirilmiştir.



3 /10 Uçak, Airbus (Almanya ve İspanya), BAE Systems (Birleşik Krallık) ve Leonardo (İtalya) şirketlerinin ortak üretimidir. Proje, Birleşik Krallık, Almanya, İtalya ve İspanya'yı temsil eden NATO Eurofighter ve Tornado Yönetim Ajansı (NETMA) tarafından yönetilmektedir. Bu dört ülke aynı zamanda uçağın ana kullanıcılarıdır.

4 /10 Gelişim süreci Typhoon'un kökeni, 1983 yılında başlatılan Geleceğin Avrupa Savaş Uçağı (EFA) programına dayanmaktadır. Almanya, İtalya, Birleşik Krallık, Fransa ve İspanya’nın katılımıyla başlatılan proje, önceki Panavia Tornado iş birliğinin üzerine inşa edilmiştir. Ancak Fransa, tasarım ve operasyonel gereksinimler konusundaki anlaşmazlıklar nedeniyle projeden ayrılarak Dassault Rafale’i bağımsız olarak geliştirmiştir.

5 /10 İngiliz yapımı British Aerospace EAP, teknoloji gösterimi amacıyla 1986’da uçarken, Eurofighter’ın ilk prototipi 1994’te havalandı. “Typhoon” ismi 1998’de resmiyet kazandı ve aynı yıl üretim sözleşmeleri imzalandı.

Soğuk Savaş'ın sona ermesiyle birlikte savaş uçağı ihtiyacındaki düşüş, geliştirme sürecini ve maliyetleri etkiledi. Ancak tüm zorluklara rağmen Eurofighter Typhoon, 2003 yılında aktif hizmete girdi.

6 /10 Kullanıcı ülkeler Bugün itibarıyla Typhoon şu ülkelerde görev yapmaktadır: Birleşik Krallık Almanya İtalya İspanya Avusturya Suudi Arabistan Umman Kuveyt ve Katar gibi ülkelerin hava kuvvetlerinde tercih ediliyor.

7 /10 Savaş performansı ve görev kabiliyetleri Typhoon, başlangıçta yakın hava muharebesinde üstünlük sağlamak amacıyla geliştirildi. Ancak zamanla havadan karaya görevleri de üstlenebilecek şekilde evrildi.

Storm Shadow, Brimstone ve Marte ER gibi modern mühimmatlarla entegre çalışabilmektedir. Uçak, ilk kez 2011 Libya müdahalesinde kullanıldı. Bugün çoğu kullanıcı ülkenin hava savunmasındaki birincil görev uçağıdır.

Silah Sistemleri Top: 1 × 27 mm Mauser BK-27 Havadan Havaya Füzeler: AIM-9 Sidewinder, AIM-120 AMRAAM, AIM-132 ASRAAM, IRIS-T, MBDA Meteor Havadan Karaya Füzeler: Storm Shadow, Brimstone, Taurus, AGM-84 Harpoon, AGM-88 HARM Bombalar: Paveway II/III, Geliştirilmiş Paveway, JDAM Elektronik ve Pod Sistemleri: Litening III, Pirate IRST, DASS kendini koruma sistemi

Eurofighter Typhoon - Teknik Özellikler Mürettebat: 1 kişi (bazı modellerde çift koltuklu versiyon da mevcut) Uzunluk: 15.96 metre Kanat Açıklığı: 10.95 metre Yükseklik: 5.28 metre Kanat Alanı: 51.2 m² Boş Ağırlık: 11.000 kg Yüklü Ağırlık: 16.000 kg Azami Kalkış Ağırlığı: 23.500 kg Motor: 2 × Eurojet EJ200 turbofan motor (ard yakıcılı) Her Motorun İtiş Gücü: 60 kN (yaklaşık 13.500 lbf) Yakıt Kapasitesi: 5.000 kg Azami Hız: Yüksek irtifada: 2.495 km/s (Mach 2.0+) Deniz seviyesinde: Mach 1.25 (yaklaşık 1.530 km/s) Maksimum Menzil: 2.900 km Servis Tavanı (maksimum irtifa): 19.812 metre (yaklaşık 65.000 ft) Tırmanma Oranı: 315 metre/saniye (yaklaşık 62.000 ft/dak) İtiş/Ağırlık Oranı: 1.15