Yakıt verimliliğiyle öne çıkan 2025 model otomobiller belli oldu. En az yakıt tüketen 13 hibrit araç ve detaylı yakıt verileri, çevreci ve ekonomik sürüş arayanlar için rehber niteliği taşıyor. Rehber niteliğindeki liste, hem tanıdık hem de beklenmedik modelleri içeriyor. İşte 2025’in yakıt cimrileri.

1 /14 Enerji tasarrufu ve çevre dostu çözümlerin öne çıktığı bugünlerde, tam hibrit otomobiller dengeli performans ve düşük yakıt tüketimiyle dikkat çekiyor. İtalyan otomobil uzmanları, üretici verilerini baz alarak en az yakıt tüketen tam hibrit modelleri sıraladı.

2 /14 İşte yakıt cimrisi hibrit modeller: 13. Lexus LBX- 22,2 km/l Toyota Yaris Cross’un premium versiyonu olan LBX, 136 HP’lik motoruyla performans ve tasarrufu bir arada sunuyor.





3 /14 12. Toyota Corolla Touring Sports / Suzuki Swace- 22,2 km/l Aynı hatta üretilen bu iki model, 1.8 litrelik hibrit motoruyla yakıt ekonomisi sağlıyor.



4 /14 11. Hyundai Kona- 22,2 km/l 1.6 litrelik hibrit motoru ve çift kavramalı şanzımanıyla sürüş keyfi ve tasarrufu birleştiriyor.





5 /14 10. Honda Jazz- 22,2 km/l 1.5 litrelik motor ve elektrik ünitesinin uyumu sayesinde ideal tüketim değerine ulaşıyor.

6 /14 9. Kia Niro- 22,7 km/l

7 /14 8. Toyota Yaris Cross- 22,7 km/l 130 km/sa hıza kadar elektrikli sürüş desteğiyle öne çıkıyor.

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7. Renault Captur- 22,7 km/l Yeni motoruyla artık daha sık elektrik modda çalışıyor.



9 /14 6. MG 3- 22,7 km/l Gücüne rağmen yakıt tasarrufu başarısıyla dikkat çekiyor.



10 /14 5. Renault Symbioz- 23,3 km/l Geniş bagaj hacmi ve verimli hibrit motoruyla öne çıkıyor.

11 /14 4. Mitsubishi Colt- 23,3 km/l



12 /14 3. Renault Clio- 23,8 km/l Aerodinamik avantajıyla en verimli Clio hibriti.



13 /14 2. Toyota Yaris- 24,4 km/l Toyota hibrit teknolojisinin simgesi olan Yaris, yakıt cimriliğiyle sınıfında fark oluşturuyor.