Küresel piyasalarda ons altın, dünkü işlemlerde yüzde 1,01 değer kaybederek 4 bin 992 dolardan kapanırken, sınırlı gerileme bugünkü işlemlerde de sürdü. Saat 06:00 itibarıyla ons altın 4 bin 965 dolara yakın seviyelerden fiyatlandı. Bugün (17 Şubat) altın fiyatları ne kadar, kaç TL? İşte, gram, çeyrek, yarım, tam altın ve 22 ayar bilezik fiyatları.
Çin piyasalarının bu hafta resmi tatil nedeniyle kapalı olması ve küresel veri akışının sakin seyretmesi, altın fiyatlarının güç kaybetmesine yol açıyor.
Spot piyasa ve Kapalıçarşı
İç piyasada spot gram altın 6 bin 980 TL'den güne başladı. Kapalıçarşı'da kuyumcularda fiziki gram altın satış fiyatı 7 bin 325 TL, çeyrek altın satış fiyatı 11 bin 965 TL olarak gerçekleşti.
Çin tatili ve sakin veri gündemi
Son dönemde büyük talebin gözlemlendiği ve hızlı hareketlere sebep olabilen Çin piyasalarının bu hafta resmî tatil nedeniyle kapalı olması, altın fiyatlarındaki volatiliteyi azaltırken fiyatların zayıf seyretmesine neden oldu. Veri gündeminin de sakin kalmasının etkili olduğu belirtildi.
Altın fiyatlarında son durum
İç ve dış piyasayı etkileyen altın ve döviz kurundaki değişimler merakla takip ediliyor. Vatandaşlar günün ilk saatlerinden itibaren "Gram altın, çeyrek altın, ons altın fiyatı bugün ne kadar?" araştırmaları yapıyor.
İşte 17 Şubat 2026 Salı gününün ilk saatlerinde güncel altın fiyatları tablosu.
Güncel altın satış fiyatları
* Gram altın satış fiyatı: 6.969,30 TL
* Çeyrek altın satış fiyatı: 11.940,00 TL
* Yarım altın satış fiyatı: 23.807,00 TL
* Tam altın satış fiyatı: 47.634,60 TL
* Cumhuriyet altını satış fiyatı: 47.433,00 TL
* Gremse altın satış fiyatı: 119.451,79 TL
* Ons altın satış fiyatı: 4.950,94 dolar
FED beklentisi, jeopolitik risk ve fonlara giriş
Türkiye gazetesinin aktardığına göre, Avustralya merkezli finans kuruluşu ANZ'nin emtia analistleri, ons altın fiyatının ikinci çeyrekte 5 bin 800 dolara kadar ulaşabileceğini öngördü. Bu tahminin, bankanın daha önceki 5 bin 400 dolarlık hedefinin üzerinde olduğu aktarıldı.
ANZ analistleri, FED'den mart ve haziran aylarında iki adet 25 baz puanlık faiz indirimi beklediklerini ifade ederek, bunun reel faiz oranlarının düşmeye devam etmesiyle altına ilgiyi artırabileceği görüşünü paylaştı. ABD'de düşük gelen son enflasyon verisinin, yıl sonuna kadar üçüncü bir faiz indirimi beklentisini de öne çıkarmaya başladığı dile getirildi.
Analistler, jeopolitik ve ekonomik belirsizliklerin "muhtemelen" sürebileceğini, ABD Başkanı Trump'ın gümrük vergilerini tehdit unsuru olarak kullanmaya devam edebileceğini ve FED'e dair şüphelerin sürdüğünü belirtti. Bu ortamın altın gibi güvenli liman varlıklara ilgiyi yoğunlaştırabileceğini kaydetti. ANZ ayrıca altın destekli yatırım fonlarının toplam hisse senedi ve tahvil varlıklarının yüzde 3'ünden daha azını temsil ettiğini hatırlatarak, "Küçük portföy ayarlamaları bile altın fiyatları üzerinde olumlu bir etkiye sahip olabilir" değerlendirmesini aktardı, fonlara girişlerin sürmesi ve toplam varlıkların bu yıl 4 bin 800 tonu aşması beklentisini paylaştı.