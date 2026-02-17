FED beklentisi, jeopolitik risk ve fonlara giriş





Türkiye gazetesinin aktardığına göre, Avustralya merkezli finans kuruluşu ANZ'nin emtia analistleri, ons altın fiyatının ikinci çeyrekte 5 bin 800 dolara kadar ulaşabileceğini öngördü. Bu tahminin, bankanın daha önceki 5 bin 400 dolarlık hedefinin üzerinde olduğu aktarıldı.

ANZ analistleri, FED'den mart ve haziran aylarında iki adet 25 baz puanlık faiz indirimi beklediklerini ifade ederek, bunun reel faiz oranlarının düşmeye devam etmesiyle altına ilgiyi artırabileceği görüşünü paylaştı. ABD'de düşük gelen son enflasyon verisinin, yıl sonuna kadar üçüncü bir faiz indirimi beklentisini de öne çıkarmaya başladığı dile getirildi.



