Devlet desteğiyle kurdu: Gelin geldiği Elazığ'da eşinin işini modern tesise dönüştürdü

Turan, "İşletmemiz bünyesinde 72 kişiye iş imkanı sağladık. Devletin vermiş olduğu destekten sadece biz değil çevremizdekiler de yararlanıyor. Bu işletmeyle doğudan tüm illere ve yurt dışına yöresel ürünlerimizi pazarlıyoruz." ifadelerini kullandı.