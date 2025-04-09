Böylece Brent petrol Ekim 2023'ten bu yana en büyük günlük kaybını yaşamış, WTI de aynı gün 5,6 değer kaybederek 66,33 dolar seviyesine inmişti.

Söz konusu endişelere ek olarak Çin'in 4 Nisan'da ABD'den ithal tüm ürünlere yüzde 34 ek gümrük vergisi getirileceğini belirtmesi de olası küresel "ticaret savaşı" riskini güçlendirerek petrol fiyatlarının 63,85 dolara kadar gerileyerek Ağustos 2021'den bu yana ilk kez 65 doların altını görmesine neden olmuştu.



