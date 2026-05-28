Dünyanın en hızlı arabası belli açıklandı: Ferrari'yi adeta ezip geçti

Dünyanın en hızlı otomobilleri, artık yalnızca birer ulaşım aracı olmaktan çıkıp teknoloji ve tasarımın en üst seviyesini temsil ediyor. Süper otomobil üreticileri, daha hafif ve daha güçlü modellerle hız rekorlarını zorlamaya devam ederken, 480 km/s bariyerini aşan araçlar dikkat çekiyor.

1 /11 Otomotiv sektöründe hız rekabeti yeni bir boyuta taşındı. Süper ve hiper otomobiller, gelişmiş aerodinamik yapıları ve güçlü motorları sayesinde daha önce ulaşılamayan hız değerlerine çıkıyor. 480 km/s sınırının ötesine geçen yeni nesil araçlar, performansın sınırlarını yeniden yazıyor.

2 /11 10-Bugatti Veyron 16.4 Super Sport: 431 km

3 /11 9-Hennessey Venom GT: 435 km

4 /11 8-Koenigsegg Agera RS: 447 km

5 /11 7-C zinger 21c: 452 km

6 /11 6-SSC Tuatara: 474 km

7 /11 5-Bugatti Chiron Super Sport 300+: 489 km

8 /11 4-Bugatti Bolide: 484+ km

9 /11 3-Hennessey Venom F5: 500+ km

10 /11 2-Koenigsegg Jesko Absolut: 531 km