İslam Memiş'ten "Köprüden önceki son çıkış" uyarısı: Bugünü işaret etti! Gram altın 2026'da 8000 TL olacak mı?

İslam Memiş'ten "Köprüden önceki son çıkış" uyarısı: Bugünü işaret etti! Gram altın 2026'da 8000 TL olacak mı?

10:1810/12/2025, Çarşamba
Piyasalarda nefesler tutuldu, gözler Fed ve Merkez Bankası'nın açıklayacağı faiz kararlarına çevrildi. Altın fiyatlarında yaşanan dalgalanma yatırımcıyı tedirgin ederken, Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş’ten kritik bir "Çarşamba" uyarısı geldi. Mevcut yükselişlerin "satış fırsatı" değil "bekleme süreci" olduğunu vurgulayan Memiş, alım düşünenler için nokta atışı seviyeler verdi. Peki altın düşecek mi, yükselecek mi? İslam Memiş, "Yılın son fırsatı" dediği rakamı ve 2026 yılı için dudak uçuklatan tahminini tek tek açıkladı.

Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, Fed ve Merkez Bankası'nın faiz kararları öncesinde yatırımcıları uyardı. "Haftayı ikiye ayıracağız" diyen Memiş, alım için acele edilmemesi gerektiğini belirterek "Yılın son alım fırsatı" dediği o kritik seviyeyi açıkladı. İşte gram ve ons altında 2026 senaryoları...

Altın fiyatlarında son iki haftadır yaşanan dalgalanma, yılın son kritik haftasında yerini bekleyişe bıraktı. Piyasaların gözü kulağı hem ABD Merkez Bankası (Fed) hem de Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) açıklayacağı faiz kararlarına çevrildi. Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, bu haftayı "Aralık ayının en kritik haftası" olarak nitelendirerek, yatırımcılar için çok konuşulacak bir yol haritası çizdi.

"Haftayı ikiye bölüyoruz: Çarşamba öncesi ve sonrası"


Piyasalardaki mevcut durumu analiz eden İslam Memiş, yatırımcıların bu haftayı iki ayrı dönem olarak değerlendirmesi gerektiğinin altını çizdi. Dolar karşısındaki varlıklarda geçici yükselişler görüldüğünü belirten Memiş, yatırımcıyı "tuzağa düşmemeleri" konusunda uyardı.



Mevcut yükselişlere aldanılmaması gerektiğini vurgulayan uzman isim, "Şimdilik yükseliş var ama bekleyin. Euro, altın ve gümüşte yukarı yönlü hareketler görülse de alım için Çarşamba sonrasını beklerdim" ifadelerini kullandı.

Fed sonrası düşüş beklentisi: Alım için doğru zaman ne?


Ons altının şu an 4.206 dolar seviyesinde sakin bir seyir izlediğini belirten Memiş, Fed faiz kararı sonrası ons tarafında sert bir yükseliş beklemediğini, aksine bir geri çekilme öngördüğünü dile getirdi.


4.260 dolar seviyesinin kritik bir direnç noktası olduğunu hatırlatan Memiş, ons altında yaşanabilecek geri çekilmeler için şu rakamları verdi:

Gram altında "Yılın son fırsatı" geliyor


Gram altının ekranlarda 5.815 TL seviyelerinde işlem gördüğünü belirten İslam Memiş, yeni alım yapmayı düşünenlerin sabırlı olması gerektiğini vurguladı. Ons bacağındaki düşüş beklentisinin gram altını da etkileyeceğini belirten Memiş, kısa vadeli alım fırsatı için şu aralığa işaret etti:


"Çarşamba sonrası 5.750 – 5.780 TL aralığı kısa vadeli alım fırsatı sunabilir. Gram altında 5.800 TL altındaki hareketler sürpriz olmaz. Bu seviyeler, yılın son alım fırsatı olarak değerlendirilebilir.

Hedef 5 haneli rakamlar mı?


2026 yılına sayılı günler kala (24 gün) İslam Memiş, uzun vadeli projeksiyonlarını da paylaştı. "Altınım varsa asla bozmam" diyerek elindeki varlığı koruma tavsiyesinde bulunan Memiş, 2026 yılının manipülasyonlarla dolu ve çok hareketli geçeceğini belirtti.


Memiş'in 2026 yılı ve sonrası için öngörüleri ise şöyle şekillendi:


Gram Altın Hedefi: 8.000 TL (Agresif senaryoda 5 haneli rakamlar görülebilir).

Ons Altın Hedefi: 4.800 – 4.880 Dolar.

22 Ayar Gram Altın: Yaklaşık 7.500 TL.


Uzman isim, "Orta ve uzun vadede yükseliş beklentim devam ediyor. Acelem yok derseniz beklerdim ve risk almazdım. Artık kısa vadeli al-sat piyasası neredeyse bitti" diyerek yatırımcıyı uyardı.

#altın fiyatları
#gram altın
#Piyasalar
#İslam Memiş
#2026 tahmini
#FED faiz kararı
