İslam Memiş'ten "Köprüden önceki son çıkış" uyarısı: Bugünü işaret etti! Gram altın 2026'da 8000 TL olacak mı?

Altın fiyatlarında son iki haftadır yaşanan dalgalanma, yılın son kritik haftasında yerini bekleyişe bıraktı. Piyasaların gözü kulağı hem ABD Merkez Bankası (Fed) hem de Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) açıklayacağı faiz kararlarına çevrildi. Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, bu haftayı "Aralık ayının en kritik haftası" olarak nitelendirerek, yatırımcılar için çok konuşulacak bir yol haritası çizdi.