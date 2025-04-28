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SGK hileli boşanmaları takibe almıştı: Yetim maaşı için hileli boşananlara ceza yağacak

SGK hileli boşanmaları takibe almıştı: Yetim maaşı için hileli boşananlara ceza yağacak

16:5928/04/2025, Pazartesi
Yeni Şafak
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SGK, 2024'te yaptığı denetimlerde, yetim maaşı alabilmek için eşinden boşanan fakat boşandığı eşiyle aynı evde yaşamaya devam eden binlerce kişiyi tespit etmişti. Son olarak, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, yetim maaşından yararlanmak amacıyla boşanan 7 bin 400 kişi hakkında yasal işlem başlatıldığını duyurdu. SGK tarafından ödenen aylıklarının faiziyle alınması için adım atıldı.

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), yetim maaşı alabilmek için eşinden boşanan fakat boşandığı eşiyle aynı evde yaşamaya devam edenlere yönelik Türkiye genelinde denetimlerini, yürütmeye devam ediyor.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, son durumu rakamlarla açıkladı.

Dokuz bin sahte boşanma vakası tespit edildi

Bakan Işıkhan, yetim maaşı alabilmek amacıyla eşlerinden boşandıktan sonra aynı evde yaşamayı sürdürenlere yönelik denetimlerde 9 bin sahte boşanma vakasının belirlendiğini duyurdu.


CNN Türk yayınına katılan Işıkhan, geçtiğimiz yıl yaklaşık 1 milyon risk analizine dayalı denetim gerçekleştirdiklerini belirtti.

Işıkhan, "Sadece hileli boşanma olaylarından yapılan incelemelerde 9 bin kişinin yetim aylığı aldığı ortaya çıktı. Bu kişilerden 7 bin 400’ü için ödenen paraların faiziyle geri alınması amacıyla işlem başlattık ve savcılığa suç duyurusunda bulunduk" diye konuştu.

Bu kişiler hakkında yasal işlem başlatıldı, SGK tarafından ödenen aylıklarının faiziyle alınması için gerekli adım atıldı.

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