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Tapuda yeni dönem başlıyor: İşlemler artık böyle ilerleyecek

Tapuda yeni dönem başlıyor: İşlemler artık böyle ilerleyecek

09:2926/12/2024, Perşembe
Yeni Şafak
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Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü, 1 Ocak’tan itibaren yapılacak alım satım işlemlerinde çipli kimlik kartını zorunlu kılacak. Bu nedenle, tapu işlemlerinde mağduriyet yaşanmaması için vatandaşların kimliklerini 31 Aralık’a kadar değiştirmeleri gerektiği duyuruldu. Öte yandan, nüfus müdürlüklerinde yoğunluk devam ediyor.

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü, işlem hızını artırmak ve sahteciliğin önüne geçmek amacıyla yeni yıl itibarıyla çipli kimlik kartları kullanımını zorunlu hale getirdi.

Kentlerde de nüfus müdürlüklerinde yoğunluk sürüyor.

1 Ocak 2025 tarihi itibarıyla tapu müdürlüklerinde eski tip kimlikle işlem yapılamayacak.

Çipli kimliğe geçiş oranı Türkiye genelinde yüzde 80'e ulaştı.

Kimlik değişimi için başvurular, İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlükleri veya e-Devlet üzerinden yapılabiliyor

Tapu işlemlerinde mağduriyet yaşanmaması için kimliklerin 31 Aralık'a kadar değiştirilmesi gerekiyor. 

#Tapu
#Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü
#kimlik yenileme

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