Tarım Kredi bu haftanın indirim müjdelerini patlattı: Bu fiyatlara kuyruklar oluşabilir

03:1511/12/2025, jeudi
Tarım Kredi Koop Market'te 9-15 Aralık tarihleri arasında dev indirimler uygulanacak. İşte kıymadan sucuğa deterjandan tuvalet kağıdına birçok kalem üründe beklenen hesaplı fiyatlar...

Tarım Kredi KOOP Market’te 9 ile 15 Aralık 2025 tarihleri arasındaki kampanyalar vatandaşa sunuldu.


Belirtilen tarihler arasında geçerli olacak indirimler, Et, süt, tavuk, temizlik ve hijyen malzemeleri gibi birçok kategorideki ürünlerde olacak.



Kampanya afişleri erişime açıldı ve alışveriş yapmak isteyenlerin ilgisini çekti.

İşte KOOP Market’in bu haftaki dev indirimleri…


