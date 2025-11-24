Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Ekonomi
THY’den büyük indirim kampanyası: İşte kaçırılmayacak o fırsat ve indirimli bilet fiyatları

THY’den büyük indirim kampanyası: İşte kaçırılmayacak o fırsat ve indirimli bilet fiyatları

12:1024/11/2025, Pazartesi
AA
Sonraki haber

Atina, Selanik, Roma, Paris ve Madrid...THY, Türkiye’den Güney Avrupa’ya 129 dolardan başlayan gidiş-dönüş biletlerle sınırlı süreli kampanya başlattı. Popüler rotalarda avantajlı uçuş ve indirimli bilet fırsatlarını kaçırmayın!

Türk Hava Yolları (THY), bazı Güney Avrupa ülkelerine, gidiş-dönüş 129 dolardan başlayan avantajlı fiyatlarla uçuş gerçekleştirecek.


THY İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, şirket Türkiye'den Güney Avrupa'ya seyahat edecek misafirlerine avantajlı fiyatlarla uçuş imkanı sunuyor.


THY indirimli bilet kampanyasının detayları


Sınırlı sayıda koltuk için geçerli olan kampanyadan yararlanmak isteyen THY yolcuları, 30 Kasım'a kadar satın alacakları biletlerle, 12 Ocak 2026-18 Mart 2026 tarihleri aralığında seyahat edebilecek.

THY avantajlı bilet fırsatı hangi ülkelerde geçerli olacak?


Atina ve Selanik'e 129 dolar, Torino, Bari, Napoli, Katanya'ya 189 dolar, Roma, Milano, Venedik, Bolonya, Malta, Lyon, Marsilya, Nice, Toulouse, Bordo'ya 199 dolar, Barselona, Madrid ve diğer İspanya şehirlerine 209 dolar, Paris, Lizbon ve Porto'ya ise 219 dolardan başlayan fiyatlarla uçuş imkanı elde edecek.

Kampanya kapsamında geçerli olan fiyatlar, THY'nin resmi internet sitesi ücretleri olurken, kapsam dışı seyahat dönemleri ve kampanya ile ilgili ayrıntılı bilgilere "www.turkishairlines.com" web adresinden, 444 0 849 numaralı çağrı merkezinden veya satış ofislerinden ulaşılabiliyor.

Popüler rotalarda avantajlı uçuş ve indirimli bilet fırsatlarını kaçırmayın!


#THY
#indirim
#kampanya
#kampanyalı bilet
#indirimli bilet
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
İzmir elektrik kesintisi sorgulama: Kesintiler hangi ilçelerde olacak? İşte Gediz elektrik kesinti listesi