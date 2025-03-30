Türkler en çok bu 2 ülkeden konut alıyor: 250 bin euro yatırım detayı

Türklerin yurt dışındaki gayrimenkul yatırımlarında Dubai ve Yunanistan öne çıkıyor. Yunanistan'ın tercih edilmesinin en önemli sebebi 250 bin avro yatırımla alıcıya tüm Avrupa ülkelerinin kapısının açılması.

﻿﻿Politika gereği vize programlarını sırayla yatırım ihtiyacı olan ülkelere yönlendiriyorlar. Mesela İspanya ve Portekiz de tercih ediliyordu ancak şu an vize programlarını kapatıldı ve onların yerine Macaristan 250 bin avro karşılığında altın vize programlarını başlattı."