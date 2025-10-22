Adıyaman'da uyuşturucu operasyonunda dört şüpheli tutuklandı

Adıyaman'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 5 şüpheliden 4'ü tutuklandı.
İl Emniyet Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, kentte uyuşturucu satıldığı bilgisine ulaştı.
Belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, aramalarda çeşitli miktarlarda sentetik uyuşturucu, uyuşturucu hap ve 4 tabanca ile pompalı tüfek ele geçirdi.
Gözaltına alınan 5 şüpheliden 4'ü sevk edildiği hakimlikçe tutuklanırken bir şüpheli adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.