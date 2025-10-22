Yeni Şafak
Adıyaman'da uyuşturucu operasyonunda dört şüpheli tutuklandı

23:4122/10/2025, Çarşamba
AA
Adıyaman'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 5 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

İl Emniyet Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, kentte uyuşturucu satıldığı bilgisine ulaştı.



Belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, aramalarda çeşitli miktarlarda sentetik uyuşturucu, uyuşturucu hap ve 4 tabanca ile pompalı tüfek ele geçirdi.



Gözaltına alınan 5 şüpheliden 4'ü sevk edildiği hakimlikçe tutuklanırken bir şüpheli adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.



