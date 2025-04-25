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Ağrı'da dere taştı: Evler su altında kaldı

Ağrı'da dere taştı: Evler su altında kaldı

13:4625/04/2025, Cuma
DHA
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<p>Patnos ilçesinde etkili olan yağış sonrası Badişan Deresi taştı, bazı evler ile araziler su altında kaldı.</p>
Patnos ilçesinde etkili olan yağış sonrası Badişan Deresi taştı, bazı evler ile araziler su altında kaldı.

Ağrı'nın Patnos ilçesinde yağış sonrası Badişan Deresi taştı, bazı evler ile araziler su altında kaldı.

Çay Mahallesi'nde yaşayanlar mağdur olurken, Patnos Belediyesi ekipleri mahallede çalışma başlattı.

Patnos Belediye Başkanı Abdulhalık Taşkın ise "Şiddetli yağışın etkisiyle Badişan Deresi taştı. Belediyemize bağlı ekipler, taşkının etkilerini en aza indirmek ve riskli bölgeleri koruma altına almak için sahada yoğun şekilde çalışıyor" dedi. 

Çay Mahallesi'nde yaşayan Eyüp Akbay, "Her sene yağış sonrası dere taşması sebebiyle mağduriyet yaşıyoruz. Bu sene de yine taşkına maruz kaldı. Umarım kısa sürede bu sorun çözülür" diye konuştu.

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