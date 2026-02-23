Aksaray’da korkutan obruk tehlikesi: 9’u büyük 86 obruk var

Bu kuraklık ve iklim değişikliğine bağlı olarak zaten yağmurlar da az olduğu için su kullanımı denetim altına alınarak bir önlem getirilmelidir. Yoksa obrukların oluşması devam edecek, bu obruk oluşumlarını bitiremeyiz ancak durdurma şansımız var. Allah korusun yerleşim yerlerine girerse can kayıpları olur. Onun için yetkililer şu anda bunu gözlemliyor, denetim altında" dedi.