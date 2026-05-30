Anket Seçim Sonuçları 2026: Bu pazar seçim olsa kim kazanır? AK Parti mi CHP mi? İşte son anketten çıkan tablo

Bu pazar seçim olsa kime oy verirsiniz? Mutlak butlan kararı sonrası Türkiye’de seçmen eğilimlerine ilişkin yapılan son araştırma, siyasi partilerin güncel oy oranlarını ortaya çıkardı. Araştırma şirketi ETİG Analytic'in tarafından yapılan son araştırma, seçmen eğilimlerine dair dikkat çeken sonuçlar ortaya koydu.
Araştırma şirketi ETİG Analytic tarafından 12-23 Mayıs tarihleri arasında gerçekleştirilen Siyasi Gündem Araştırması, seçmeninin siyaset kurumundan beklentisinin şeffaflık ve dürüstlük olduğunu bir kez daha ortaya koydu.
ETİG Analytic'in yaptığı son ankete göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a duyulan güven yüzde 60.6'yla en yüksek seviyesine ulaştı.
AK Parti birinci sırada
Siyasi tercihlerin dağılımında AK Parti yüzde 34,7 ile birinci sıradaki yerini korurken, CHP yüzde 30,2 ile takibini sürdürüyor.
En güvenli lider Erdoğan
Bölgesel çatışmaların ve savaşların yaşandığı mevcut konjonktürde, katılımcıların yüzde 60,6'sı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan gibi bir liderin Cumhurbaşkanı olmasının güven verdiği görüşünde birleşiyor. Bu güven oranı Temmuz ayında yüzde 50,9'du.
Siyasi dizayn kabul edilemez
Siyasi etik tartışmalarında ise CHP kongrelerinin para karşılığı kazanıldığı iddiaları geniş yankı buldu. Katılımcıların yüzde 59'u "Siyasi partilerin para ile dizayn edilmesi kabul edilemez, yargı gereğini yapmalı" diyerek konunun hukuk zemininde çözülmesi gerektiğini savunuyor.
Bu iddiaları partinin sadece bir iç meselesi olarak görenlerin oranı ise yüzde 33,5 seviyesinde kalıyor. Belediye başkanlarının ahlak dışı ilişkilerle anılmasına rağmen ihraç edilmemesi durumu, CHP seçmeninin yüzde 65,4'ünü 'oldukça rahatsız' ediyor.