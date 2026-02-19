Arıcılığı babasından öğrenen genç devlet desteğiyle kovan sayısını 470'e çıkardı

"Birlikten kuvvet doğdu"





Latife Gül Kaplan, küçük yaşlardan itibaren emek verdiği baba mesleğini yapmaktan gurur duyduğunu söyledi. Babasının ilk öğretmeni olduğunu dile getiren Kaplan, şöyle konuştu:





"Babamın iş yükünü hafifletmeyi planlamıştım ama işin içine girince planlarım değişti. Mesleğin içine girince daha da ilerleyebileceğimi öğrendim. Kendi kovanlarıma sahip olmak istiyordum çok şükür buna ulaştım. Babam emeğim ve çabamı görünce destek oldu, kendi arılarından verdi. Böylece kovanlarımız arttı, birlikten kuvvet doğdu."







