Arıların polen toplama mesaisi böyle görüntülendi

Ankara'da Çankaya ilçesinde bulunun Seğmenler Parkı hava sıcaklıklarının yükselmesiyle birlikte hareketlenmeye başladı. Parkta çiçeklerden polen toplayan yaban arıları görüntülendi.
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Ankara'da Çankaya ilçesinde bulunun Seğmenler Parkı hava sıcaklıklarının yükselmesiyle birlikte hareketlenmeye başladı.
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Parkta çiçeklerden polen toplayan yaban arıları görüntülendi.
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