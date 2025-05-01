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Arıların polen toplama mesaisi böyle görüntülendi

Arıların polen toplama mesaisi böyle görüntülendi

15:521/05/2025, Perşembe
AA
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Ankara'da Çankaya ilçesinde bulunun Seğmenler Parkı hava sıcaklıklarının yükselmesiyle birlikte hareketlenmeye başladı. Parkta çiçeklerden polen toplayan yaban arıları görüntülendi.

Ankara'da Çankaya ilçesinde bulunun Seğmenler Parkı hava sıcaklıklarının yükselmesiyle birlikte hareketlenmeye başladı.

Parkta çiçeklerden polen toplayan yaban arıları görüntülendi.

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