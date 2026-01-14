Artık çadır da yok

Gazze soğukta çadırsız kaldı

Haydut devlet İsrail’in iki yılı aşkın zamandır sürdürdüğü soykırımla yerle bir ettiği Gazze'de soğuk hava şartlarından dolayı yeni bir felaket yaşanıyor. Gazze’de yerinden edilenler için kurulan 135 bin çadırdan 127 bininin, ağır kış şartlarında kullanılmaz hale geldiği belirtildi. İşgalci güç, geçen üç ayda 2 bin 500 evi de yıktı.