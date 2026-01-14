Artık çadır da yok

Yeni Şafak Gazetesi'nin 14 Ocak 2026 tarihli sayısına hoş geldiniz. Gündem, spor ve ekonomi sayfalarımızda bugünün öne çıkan haberlerini keşfedin.
İran'ı petrolle vurma girişimi
ABD, artan hayat pahalılığı sebebiyle protestoların patlak verdiği İran'a ekonomik ablukayı daha da genişletti. Trump, Tahran ile ticaret yapan ülkelere yüzde 25 ek vergi getirdiğini duyurdu. Yeni yaptırımlar İran'ın büyük bölümü petrol ve doğal gazdan oluşan yıllık 100 milyar dolarlık dış ticaretini kısıtlamayı amaçlıyor. İran’ın ihraç ettiği petrolün yüzde 90’ını Çin alıyor.
Gazze soğukta çadırsız kaldı
Haydut devlet İsrail’in iki yılı aşkın zamandır sürdürdüğü soykırımla yerle bir ettiği Gazze'de soğuk hava şartlarından dolayı yeni bir felaket yaşanıyor. Gazze’de yerinden edilenler için kurulan 135 bin çadırdan 127 bininin, ağır kış şartlarında kullanılmaz hale geldiği belirtildi. İşgalci güç, geçen üç ayda 2 bin 500 evi de yıktı.
Fethiye'de kazanan Galatasaray
Ziraat Türkiye Kupası'nın ikinci haftasında Fethiyespor'a konuk olan Galatasaray, Abdülkerim ve Barış Alper'in golleriyle mücadeleyi kazandı. Üst üste ikinci zaferini elde eden sarı-kırmızılılar, grubunda liderliği geri aldı.