Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Artık çadır da yok

Artık çadır da yok

04:0014/01/2026, Çarşamba
G: 14/01/2026, Çarşamba
Yeni Şafak
Sonraki haber

Yeni Şafak Gazetesi'nin 14 Ocak 2026 tarihli sayısına hoş geldiniz. Gündem, spor ve ekonomi sayfalarımızda bugünün öne çıkan haberlerini keşfedin.

Yeni Şafak Gazetesi'nin 14 Ocak 2026 tarihli birinci sayfasında yer alan manşet ve haberler...

İran'ı petrolle vurma girişimi

ABD, artan hayat pahalılığı sebebiyle protestoların patlak verdiği İran'a ekonomik ablukayı daha da genişletti. Trump, Tahran ile ticaret yapan ülkelere yüzde 25 ek vergi getirdiğini duyurdu. Yeni yaptırımlar İran'ın büyük bölümü petrol ve doğal gazdan oluşan yıllık 100 milyar dolarlık dış ticaretini kısıtlamayı amaçlıyor. İran’ın ihraç ettiği petrolün yüzde 90’ını Çin alıyor.

Gazze soğukta çadırsız kaldı

Haydut devlet İsrail’in iki yılı aşkın zamandır sürdürdüğü soykırımla yerle bir ettiği Gazze'de soğuk hava şartlarından dolayı yeni bir felaket yaşanıyor. Gazze’de yerinden edilenler için kurulan 135 bin çadırdan 127 bininin, ağır kış şartlarında kullanılmaz hale geldiği belirtildi. İşgalci güç, geçen üç ayda 2 bin 500 evi de yıktı.

Fethiye'de kazanan Galatasaray

Ziraat Türkiye Kupası'nın ikinci haftasında Fethiyespor'a konuk olan Galatasaray, Abdülkerim ve Barış Alper'in golleriyle mücadeleyi kazandı. Üst üste ikinci zaferini elde eden sarı-kırmızılılar, grubunda liderliği geri aldı.

#gündem
#manşet
#gazete
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
TÜİK Ocak 2026 enflasyon takvimi: Ocak ayı enflasyon verileri ne zaman açıklanacak, saat kaçta?