"CUMARTESİ GÜNÜ, YURTTA YAĞIŞLAR ETKİSİNİ KAYBEDİYOR"





Tek, sözlerini şöyle sürdürdü:





"Bayramın ardından ülke genelindeki yağışlar etkisini kaybetmiş olacak. Özellikle son 10 gündür, hatta öncesinde de olan o yağış, ülkemiz üzerinde etkili olan yağışlı sistemler artık haziranla birlikte, bayramın sonu itibarıyla etkisini tamamen kaybetmiş olacak. Genel olarak mevsim normallerinde bir haziran; çok aşırı sıcak olmayan, ortalamalar civarında ve çok üşütmeyen ama çok da aşırı sıcak olmayan bir haziran bizleri bekliyor. Hatta daha uzun vadesinde de temmuz, ağustos ayları için de aynı şeyi, benzer şeyleri söyleyebiliriz. Bu sene, geçen seneki kadar öyle çok sıcak hava dalgalarına fazla maruz kalmayacağız; belki bir iki tane olabilirse olur.





Bayramın birinci günü genel olarak yurtta yağış yok. Sadece öğleden sonraki saatlerde ve akşam saatlerine doğru Ege'nin güneyi ve Akdeniz'de, batısında. Antalya'nın batısında yağış göreceğiz. Genel olarak ülke genelinde bayramın birinci günü tamamen güzel, parçalı bulutlu zaman zaman ve açık havayı görüyor olacağız. Bayramın son günü ise, cumartesi günü, yurtta yağışlar etkisini kaybediyor. Sadece Doğu Anadolu'nun güneyinde, Van, Hakkari civarında bir yağış var. Genel olarak yurdun batı bölgeleri açık olacak. Bayram dönüşleri başlamış olacak. Yollarda çok büyük o yağıştan dolayı riskler oluşmayacak. Pazar günü de yine bayramın arkasından gelen o haftanın son günü ise genel ülke genelinde açık, bir yağışsız bir hava bizleri bekliyor olacak. Sıcaklıklarda çok büyük değişiklikler yok. Zaman zaman dalgalanmalar olacak ama kuzeyden öyle çok soğuk hava gelmiyor, güneyden öyle serin hava gelmeyecek gözüküyor.





Perşembe günkü yağışın ardından cuma günü çok hafif bir yağış geçişi, çok kuvvetli olmayan ama çok etkili değil bu. Devam eden günlerde de cumartesi ve pazarda İstanbul'da günlük güneşlik, sıcaklıkların arttığı, yazın geldiğini hissettiğimiz bir hava bizleri bekliyor olacak."