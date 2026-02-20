Yeni Şafak
Bir dakika arayla oruç: 1 adımda il değiştiriyorlar

08:3220/02/2026, Cuma
G: 20/02/2026, Cuma
Ordu'nun İkizce ilçesi Şentepe ve Samsun'un Terme ilçesi Ambartepe mahallelerinde aynı caddede karşılıklı oturanlar, aynı dakikada iftarlarını yaptı. İki şehrin sınırı olan caddenin bir tarafı Ordu'da, diğer yarısı ise Samsun'da kalırken şehirleri 7 metrelik yol ayırıyor.

İkizce ilçesine 18 kilometre mesafedeki Şentepe ile Terme ilçe merkezine 30 kilometre uzaklıktaki Ambartepe mahallelerini 7 metrelik yol ayırıyor.


İki şehrin sınırı olan caddenin yarısının Ordu'ya, diğer yarısının ise Samsun'a ait olması nedeniyle bölgede yaşayanlar bazen ilginç durumlarla karşılaşabiliyor.

Bir adımla kent değiştiren mahalle sakinleri, karşılıklı oturdukları evlerde ramazana aynı dakikada oruç açarak başladı. Mahalle sakinleri bu yıl ramazanın ilk dört günü aynı dakikada, diğer günler ise 1 dakika arayla oruçlarını açacak.

Şentepe Mahalle Muhtarı Engin Arslan, gazetecilere, buranın bir tarafının Samsun'un Terme, diğer tarafının Ordu'nun İkizce ilçesine bağlı olduğunu söyledi.


Meridyen farklarından dolayı ramazanın ilk 4 günü aynı anda iftar açacaklarını anlatan Arslan, "Sonraki günlerde birer dakika arayla iftar açılacak. Bu da buranın güzelliği." dedi.

Geçen yıl Samsun ve Ordu'nun büyükşehir belediyeleri tarafından mahallenin ortasında iftar programı düzenlendiğini anımsatan Arslan, şunları kaydetti:


"Burada artık binalar giydirilip boyanacak. İnşallah buranın şekli daha güzel olacak. Bizden taraf mor beyaz, Samsun tarafı kırmızı beyaz renklere hakim olacak. Güzel bir çalışma olacak. Ordu Büyükşehir Belediye Başkanımız Mehmet Hilmi Güler ve Samsun Büyükşehir Belediye Başkanımız Halit Doğan'a teşekkür ediyorum."

Ordu tarafından ikamet eden ve Samsun tarafında ise market işleten Fahrettin Kışla ise bir adımda şehir değiştirdiklerini belirterek, "Mahallenin bir tarafında Samsun'un plakaları ile dizilmiş araçlar, diğer tarafında ise Ordu'nun plakalarına ait araçlar diziliyor." diye konuştu.

Öte yandan iki mahallede yaşayan vatandaşlar, ramazanın ilk günü aynı sofrada buluşarak iftar yaptı.

